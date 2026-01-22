search
Producătorii auto cer modificarea formulei de calcul a impozitului auto: Mașinile noi sunt taxate mai mult decât cele vechi

0
0
Publicat:

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) lansează un demers public național prin care solicită modificarea de urgență a formulei de calcul a impozitului auto, aplicabilă din 2026, în urma numeroaselor anomalii și efecte injuste generate de sistemul actual de taxare.

soferi masini taxa auto cand se dau banii jpeg

Potrivit APIA, este necesară corectarea impozitului auto din 2026, pentru că noua formulă de calculare a impozitului, introdusă din ianuarie, calculează taxa auto exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică și norma Euro, ignorând complet alți factori esențiali:

  • Emisiile de CO₂ - Normele Euro nu sunt echivalente si nu conțin nivelurile emisiilor de CO₂;
  • Anul de fabricație - O norma euro se poate întinde pe o perioadă variată de timp (ex. Euro 6 este aplicat din 2014 până în prezent, ceea ce presupune că o mașină produsă în 2025 va plăti același impozit ca o mașină produsă în 2015, pentru aceeași capacitate cilindrică);
  • Tehnologiile verzi nou introduse - Motorizările hibride, deși au capacitate cilindrică mai mare, consumă și poluează mai puțin decât motorizările vechi, cu combustie internă.

În practică, conform numeroaselor sesizări ale proprietarilor de autoturisme, cât și semnalului tras de APIA încă din luna septembrie 2025 (când prezenta lege era încă la stadiul de proiect), această abordare conduce la situații profund inechitabile. Mașini noi, moderne, cu emisii reduse, ajung să fie taxate mai sever decât autovehicule vechi, mai poluante și mai puțin sigure, contrar principiului european „poluatorul plătește”.

Impozitul auto din 2026, în forma sa actuală, creează dezechilibre majore și penalizează exact acei consumatori care au ales soluții mai curate, mai sigure și mai moderne. APIA nu contestă necesitatea unei taxări a autovehiculelor, ci modul în care aceasta este aplicată. Avem nevoie de o formulă de calcul echitabilă, bazată pe criterii tehnice și științifice, care să reflecte impactul real asupra mediului și contextul social din România. De aceea, apelăm la sprijinul mass-media și al cetățenilor pentru a corecta aceste anomalii, înainte ca efectele să devină ireversibile” declară Dan Vardie, Președinte APIA.

Erori structurale în actualul sistem de impozitare auto

APIA a identificat și semnalează următoarele anomalii în formula actuală de impozit auto:

ERORI TEHNICE:

  • Eroare de clasificare: utilizarea normelor Euro în locul vechimii reale.

Normele Euro acoperă intervale de peste 10 ani (ex. Euro 6 in vigoare din 2014 pana in 2027 cand va intra Euro7), tratând similar autoturisme cu uzură și nivel de emisii foarte diferite, în locul unei raportări la vechimea reală a vehiculului.

  • Eroare de ierarhizare tehnologică: tratament aproape identic pentru tehnologii diferite.

Hibridul nu este recunoscut ca tehnologie distinctă, ci ca o variație marginală a Euro 6 avand in vedere diferenta foarte mica din grila de impozitare.

ERORI ȘTIINȚIFICE:

  • Eroare fundamentală: lipsa criteriului CO₂

Emisiile de CO₂ nu sunt luate în calcul, deși reprezintă baza principiului „poluatorul plătește” și sunt utilizate în fiscalitatea auto din toate statele europene.

  • Eroare de progresivitate: stimulul scade pe măsură ce tehnologia avansează

Un principiu fundamental al impozitării ecologice este progresivitatea stimulului: cu cât impactul de mediu este mai mic, cu atât beneficiul fiscal trebuie să fie mai mare.

În grila actuală de impozitare se observă exact inversul.

Propunerea de calcul și demersul APIA de consultare publică

Formula de taxare auto propusă de APIA și ignorată de Guvern respectă cu adevărat principiul ”poluatorul plătește”! Având la bază trei componente strategice, Cilindree + Vechime + Emisii CO₂, această formulă ia în considerare:

  • Bunele practici din celelalte state europene, în concordanță cu obiectivele de mediu ale Comisiei Europene;
  • Factorul social, asigurând un nivel de impozitare echitabil în raport cu principale2 și vechimea autoturismelor, în detrimentul normei Euro;
  • Siguranța participanților la trafic, susținând autoturismele ”verzi” și moderne care sunt dotate implicit cu tehnologii avansate și sisteme de siguranță devenite standard obligatoriu în UE, începând cu iulie 2024 (GSR 2 - General Safety Regulation UE 2019/2144).
