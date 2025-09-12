search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Mai mult de 350.000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică

Mai mult de 350.000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde euro. Inițiativa are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.

Bancnote euro
350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică. Foto 123 RF

Efortul de finanțare din partea Grupului BEI, în valoare de 17,5 miliarde euro, aproape va dubla nivelul actual al sprijinului în perioada 2025-2027. Acesta va viza măsurile luate de IMM-uri în vederea eficienței energetice și a decarbonizării și va folosi o combinație de produse financiare existente și noi, inclusiv instrumente de creanță și de capital.

Inițiativa urmărește să mobilizeze investiții în valoare totală de peste 65 miliarde EUR până în 2027 pentru economisirea de energie de către IMM-uri, ajutând astfel la reducerea unui decalaj pe piața europeană. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe care a avut loc la Bruxelles. Discursurile rostite la acest eveniment for fi disponibile pe EBS.

„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia”, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calviño. „Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei.”

„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jørgensen. „Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă.”

Pentru a eficientiza accesul și sprijinul pentru întreprinderi, inițiativa va introduce un „ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor”. Acesta reprezintă un punct unic de intrare care integrează întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, simplificând interacțiunea și accelerând implementarea.

În cadrul noii inițiative, Grupul BEI va susține platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat, vizând în mod specific proiecte de eficiență energetică ale IMM-urilor. În afară de finanțarea unor proiecte noi, concrete, aceste platforme vor lărgi baza de investitori și vor atrage capital esențial în ecosistemul european al eficienței energetice.

Grupul BEI colaborează cu Solar Impulse Foundation, o organizație non-profit, pentru a promova un model cunoscut ca „servicizare” sau eficiență energetică drept serviciu. Anunțat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, acest concept inovator presupune trecerea companiilor de la vânzarea de produse fizice la furnizarea de rezultate. De exemplu, în loc să achiziționeze echipamente eficiente energetic pentru încălzire sau iluminat, IMM-urile plătesc pentru căldura sau lumina pe care le utilizează. Furnizorul de servicii rămâne proprietarul echipamentului și îi asigură performanța. Acest model elimină costurile inițiale pentru întreprinderi, facilitând și accelerând adoptarea măsurilor de eficiență energetică.

„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation. „Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE.”

Comisia lansează astăzi și un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice, axat pe IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a aborda obstacolele și de a dezvolta soluții de finanțare adaptate la nevoile întreprinderilor mici din Europa.

Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare din partea UE și servicii de consiliere oferite prin programul de investiții cunoscut drept InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE.

Împreună, aceste măsuri reflectă angajamentul Grupului BEI și al Comisiei de a sprijini IMM-urile în tranziția lor verde și, prin extensie, de a accelera competitivitatea și decarbonizarea Europei în cadrul Pactului pentru o industrie curată și alPlanului de acțiune pentru energie accesibilă.

Deblocarea investițiilor pentru eficiența energetică

La eveniment, Grupul BEI a prezentat un nou raport care evidențiază experiența organizației în sprijinirea eficienței energetice în întreaga Europă, precum și rezultatele Sondajului de investiții al BEI privind factorii favorizanți și obstacolele în ceea ce privește investițiile în eficiența energetică în rândul firmelor din UE. Conform acestui raport, companiile europene cheltuiesc, în medie, o parte mai mare din cifra lor de afaceri pe facturile de energie decât omoloagele lor americane. În același timp, reacția firmelor europene la majorarea prețului energiei a fost să investească în eficiență energetică.

