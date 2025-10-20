Probleme la ING Bank: call Center-ul este indisponibil. Cum pot contacta clienții banca

ING Bank a transmis că, în prezent, serviciul Call Center este indisponibil, iar clienții care au urgențe pot contacta banca prin pagina oficială de Facebook (ING România) sau prin e-mail la adresa contact@ing.ro.

Banca a recunoscut luni că întâmpină dificultăți, cerând scuze utilizatorilor pentru problemele întâmpinate și a precizat că echipele tehnice lucrează intens la remedierea problemei. Nu a fost comunicat un termen estimativ pentru reluarea activității normale.

În același timp, utilizatorii pot întâmpina dificultăți la logarea în Home’Bank sau ING Business, din cauza unor probleme legate de transmiterea SMS-urilor de autentificare. Celelalte servicii ale băncii funcționează în parametri normali, a precizat ING.

„Vă cerem scuze pentru dificultățile întâmpinate și vă asigurăm că echipele noastre lucrează intens la remedierea situației”, a transmis banca pe pagina sa de informare privind starea serviciilor.

Inițial, banca anunțase că sunt probleme parțiale și la POS-urile ING, care afectau tranzacționarea cu cardul. Între timp, problema pare să fi fost remediată.