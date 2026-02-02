Prețul aurului și cel al argintului s-au prăbușit. Care sunt cauzele

Prețul aurului și cel al argintului au scăzut brusc după ce, la începutul săptămânii trecute, atinseseră niveluri record. Experţii explică acest fenomen.

Aurul și argintul au înregistrat o scădere bruscă a prețurilor după ce, la începutul săptămânii trecute, cotaţiile au atins niveluri istorice. Prețul aurului a scăzut de la un maxim record de 5.600 de dolari pe uncie la 4.770 de dolari, în timp ce argintul a pierdut, vineri, 31% din valoarea sa, marcând cea mai mare scădere procentuală a metalului prețios din martie 1980.

Aurul a atins joi un nou record, tranzacționându-se la 5.600 de dolari pe uncie, iar argintul la 120 de dolari pe uncie. Brusc, însă, prețurile au început să scadă, iar vineri seara aurul se tranzacționa deja sub 4.800 de dolari pe uncie. Această volatilitate a fost accentuată de mișcările contractelor futures, care au coborât sub 5.000 de dolari, indicând o posibilă corecție mai amplă, conform Euronews.

„Febra aurului” s-a accentuat la începutul anului 2026, când oameni din întreaga lume s-au înghesuit să cumpere lingouri sau să vândă aurul deținut deja. Astfel, în timp ce unii şi-au vândut bijuteriile, alții au investit în monede, lingouri sau fonduri tranzacționate la bursă, tratând valoarea metalului într-un mod similar cu acțiunile.

Creșterea interesului pentru aur și argint este, în mare parte, rezultatul incertitudinii geopolitice și economice, spun specialiştii, pentru că, în perioadele turbulente, oamenii caută adesea active considerate „sigure”, iar aurul a fost de-a lungul istoriei un refugiu financiar în astfel de momente.

Prețurile metalelor prețioase au crescut semnificativ în timpul pandemiei COVID-19 și pe fondul tensiunilor comerciale și politice provocate de administrația Trump.

Ultimele recorduri au coincis cu escaladarea tensiunilor geopolitice din Venezuela și Iran, cu declarațiile lui Trump privind Groenlanda și cu poziția sa din ce în ce mai fermă față de aliații SUA.

„A existat o adevărată ruptură în modul în care percepem funcționarea ordinii mondiale, dacă vrem să o numim așa”, a declarat Daniel McDowell, profesor de științe politice la Universitatea Syracuse, explicând faptul că, în perioadele de instabilitate, cumpărarea aurului a fost deseori o „reacție psihologică” pentru cei care căutau un loc sigur pentru banii lor.

La sfârşitul săptămânii trecute, însă, prețul aurului şi argintului a scăzut rapid, volatilitatea crescând după anunțul că președintele Donald Trump îl va numi pe Kevin Warsh, fost oficial al Rezervei Federale, în funcția de guvernator al băncii centrale americane.

Specialiştii apreciază că scăderea recentă a aurului a coincis cu slăbirea dolarului american și cu întrebări legate de independența viitoare a Fed, pentru că numirea lui Kevin Warsh în locul lui Jerome Powell ar putea reflecta o influență mai mare a Casei Albe asupra politicii monetare și ar putea reduce independența tradițională a Rezervei Federale.

Această mișcare a generat incertitudine pe piețele aurului și argintului, contribuind la corecția bruscă a prețurilor. Nominalizarea lui Kevin Warsh trebuie să fie confirmată de Senat şi, până atunci, investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile care pot influența prețul metalelor prețioase în perioada următoare.