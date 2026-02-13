search
Vineri, 13 Februarie 2026
Premieră istorică în 2026: România va depăși pragul de 100.000 de înmatriculări pentru mașini electrice și hibride. Piața generală, în ușoară scădere

Înmatriculările de autoturisme electrificate vor domina autoritar vânzările în 2026, urmând să depășească pentru prima dată pragul de 100.000 de unități, potrivit celei mai recente prognoze realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Totuși, în ciuda avansului tehnologic, piața generală va înregistra o ușoară scădere, situație pe care Dan Vardie, președintele APIA, o pune pe seama lipsei cronice de predictibilitate și a unor politici fiscale anacronice.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Analiza datelor preliminare indică o schimbare completă a preferințelor cumpărătorilor români. Pentru anul 2026, APIA estimează un volum total de aproximativ 153.000 de autoturisme înmatriculate, o valoare în ușoară scădere față de anul anterior. 

Dan Vardie: „Modalitatea de taxare este profund greșită”

Deși apetitul pentru mașini noi și moderne există, volumul total al pieței este prognozat să scadă ușor, cu 1,8% față de anul anterior. Președintele APIA identifică principala cauză în incertitudinea care planează asupra programelor de stimulare și a mediului economic. Dan Vardie subliniază că piața scade ușor din cauza incertitudinii politice și economice, dar mai ales a celei legate de programele Rabla.

„Modalitatea de taxare este profund greșită, atât din punct de vedere tehnic, cât și științific. Nu face decât să îi împiedice pe oameni să își dorească o mașină nouă în raport cu una veche. De altfel, de aici vine și stagnarea pieței. Dacă sistemul de impozitare anuală ar respecta principiul «poluatorul plătește», adică să plătești mult mai puțin pentru o mașină nouă și modernă decât pentru una veche și poluatoare, inclusiv cu probleme de securitate, atunci oamenii s-ar orienta natural către mașini noi. Cu cât creezi mecanisme anacronice, cu atât oamenii spun: «Dom’le, dacă asta e situația, mai bine îmi țin mașina foarte bună, chiar dacă are zece ani vechime», uitând ce înseamnă, de fapt, o mașină de 10 ani vechime”, a declarat Dan Vardie, într-o conferință de presă.

Dan Vardie (stânga) și Dan Cuțui (dreapta)
Dan Vardie (stânga) și Dan Cuțui (dreapta)

Declinul accelerat al motoarelor termice

În contrast puternic cu ascensiunea tehnologiilor noi, motorizările tradiționale par să fi intrat într-o zonă de declin ireversibil. Prognoza arată o prăbușire a înmatriculărilor de mașini pe benzină, care vor ajunge la doar 35.500 de unități în 2026, o scădere masivă de 38,4% comparativ cu anul precedent.

Situația este similară și în cazul motorinei, unde se estimează un volum de numai 7.500 de unități, cu 39% mai puțin decât în 2025. Astfel, motoarele termice simple, fără asistență electrică, vor deveni o prezență tot mai rară în showroom-uri.

image

Hibridele dictează ritmul în segmentul electrificatelor

Categoria autoturismelor „electrificate” (care include mașinile 100% electrice, dar și toate tipurile de hibrid) este prognozată să atingă un volum record de 110.000 de unități. Această cifră reprezintă o creștere de 28% față de anul 2025 și confirmă tranziția accelerată către mobilitatea sustenabilă. 

Grosul vânzărilor va veni din zona hibridelor. Autoturismele 100% electrice nu vor recupera terenul pierdut în 2024 și 2025 (afectate puternic de diminuarea subvențiilor oferite prin Rabla Auto), urmând o curbă de creștere modestă de doar +7,6% - cu o cotă de aproximativ 8,6% din total înmatriculări mașini ”electrificate” și 6,2% din totalul pieței de autoturisme. Vedetele anului 2026 vor continua să fie full hibridele, cu 40% și ocupând aproape 38.9% din piața de autoturisme ”electrificate” si 28% din totalul pieței de autoturisme.

image

Adevăratele vedete ale anului 2026 se anunță a fi modelele Full Hybrid (HEV), cu o creștere spectaculoasă de 40%, urmate de cele Mild Hybrid (MHEV) și Plug-in Hybrid (PHEV). Această tendință sugerează că românii caută soluții de tranziție, care oferă eficiență energetică fără a depinde exclusiv de infrastructura de încărcare la priză.

Tracțiunea integrală pierde teren

Datele APIA mai relevă un aspect interesant legat de tipul de tracțiune. Deși apetitul pentru SUV-uri rămâne ridicat, vehiculele cu tracțiune integrală (4x4) vor înregistra o scădere de peste 12 procente, în timp ce modelele 4x2 vor rămâne la un nivel stabil, ba chiar cu o ușoară creștere de 1,1%.

image
Economie

Ghid de cumpărături

