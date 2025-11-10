Premieră în retail: un lanț românesc lansează prima rețea de lockere frigorifice

Un retailer român de alimente a lansat luni prima rețea națională de lockere frigorifice, cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece.

Proiectul, destinat companiilor private, necesită investiții începând cu 7000 de euro, va aduce venituri începând cu 300 de euro/lună si poate fi accesat de companii începând de astăzi.

Rețeaua Carmolimp Lockers va funcționa pe un sistem hibrid de parteneriat: investitorii achiziționează echipamentele, producătorul de alimente procesate urmând să se ocupe de partea de operare, mentenanță și fluxurile logistice.

„Este un proiect care schimbă modul în care se face logistica alimentară la rece în România. Ne propunem să extindem accesul la produse proaspete, livrate rapid și sigur, și, în același timp, să creăm o rețea de micro-investiții stabile, usor de accesat de cat mai multi oameni”, a declarat Valentin Șoneriu, Director General al companiei.

Noua soluție este dezvoltată ca model de parteneriat cu publicul larg, oferind posibilitatea oricărei persoane fizice sau juridice de a amplasa un astfel de sistem pe un teren propriu. Lockerele sunt complet automatizate, asigură păstrarea temperaturii optime pentru produsele alimentare și permit consumatorilor să ridice comanda la orice oră, fără interacțiune directă.

Investiție redusă, profit pasiv

Modelul de funcționare presupune intervenții minime din partea investitorului, mentenanța și aprovizionarea fiind gestionate centralizat de companie. În funcție de numărul de celule și de poziționare, recuperarea investiției se poate realiza în 7,6–15 luni.

Costul unui sistem cu 10 celule începe de la 7.000 de euro, iar pentru un sistem extins, cu 24 de celule, investiția este de 10.000 de euro. Lockerele pot fi adaptate în funcție de contextul urban sau rural și pot fi amplasate în zone rezidențiale, instituții, spații comerciale sau în proximitatea punctelor cu trafic pietonal ridicat.

Modelul de business oferă un venit pasiv garantat în primele 7,6-15 luni, indiferent de volumul de comenzi. După această perioadă, partenerii care investesc într-un locker primesc un venit fix garantat în primul an, urmat de o plată per colet livrat, de la 1,60 euro la 2 euro, în funcție zona în care acestea sunt amplasate.

CarmOlimp este o companie cu capital 100% românesc ce are o experiență de peste 30 de ani în industria de procesare și 30 în restaurante. Compania brașoveană deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită și este principalul furnizor de preparate proaspăt gătite, necongelate pentru industria horeca din România.