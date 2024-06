S-au încins grătarele pe Broadway: Micii românești „Litălși” vor fi produși chiar în SUA FOTO

S-au încins grătarele pe Broadway, după ce o companie românească a lansat micii „Litălși” pe Broadway, primind deja invitația de a-i produce în SUA.

Lansarea Litălși - niște mititei la New York s-a transformat în ieșirea produsului românesc pe piața din Statele Unite, a informat luni compania CarmOlimp, precizând că peste 6.000 de mici au fost oferiți celor 80.000 de vizitatori la cea de-a 23-a ediție a evenimentului “Romania Day on Broadway”. Compania brașoveană a investit peste 1,5 milioane de euro în dezvoltarea și lansarea noului brand de mici în “orașul tuturor posibilităților”.

“M-am implicat cât de mult am putut în organizarea și promovarea acestui festival, pe de o parte, și în lansarea unui produs autentic și de calitate, de cealaltă parte. Surpriza este că am fost invitați să colaborăm cu chef-ul unui restaurant cu o stea Michelin din Manhattan pentru a ne produce rețeta proprie de mici local, livrând astfel un produs proaspăt și de calitate, așa cum vor fi toți “Litălșii”. Prin acest brand vreau să arăt ce înseamnă un produs superior, de calitate, în care awerness-ul este mai important decât profitul, acești mici fiind creați pentru a fi un brand internațional și pentru HoReCa, un produs premium.”, a declarat Valentin Șoneriu, Director General Carmolimp.

“Cred că este foarte important să ne creăm o legătură cu Statele Unite, una dintre cele mai mari puteri economice din lume, Carmolimp fiind, în momentul de față, foarte aproape de a distribui micii românești în comunitățile de români din SUA. Acum stabilim ultimele detalii și în câteva luni vom vedea “Litălși – niște mititei” pe rafturile magazinelor tradiționale din America.”, a adăugat el.

Evenimentul “Romania Day on Broadway” a avut loc prima dată în anul 2000 şi este organizat de Ambasada României din Statele Unite ale Americii, Consulatul General al României din New York și Institutul Cultural Roman. La ediția din acest an, care a avut loc pe 16 iunie, au fost peste 500.000 de participanți și a avut un program prin care au fost prezentate obiceiurile şi tradițiile românești.