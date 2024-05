Mâncare gătită, livrată „la pungă” direct în restaurante. Ideea năstrușnică a unui antreprenor român

După o investiție de peste 300.000 euro și un proces de cercetare de mai bine de 7 ani, un antreprenor român a avut ideea năstrușnică de a livra mâncare gătită restaurantelor în pungi închise ermetic.

Mâncarea gătită și livrată în pungi închise ermetic are un termen de valabilitate de 21 de zile, fără a folosi conservanți. Produsele sunt supuse unui proces de preparare 100% sănătos, cu tehnologie avansată, acesta fiind secretul care a dus, după o îndelungă cercetare, la acest uriaș termen de valabilitate. Pe termen lung, soluția se va dovedi cea mai sănătoasă și economică variantă de mâncare gătită atât la nivel macro, cât și la nivel micro. Datorită acestei soluții unice în piață, a numărului mare de ingrediente din ferme proprii, dar și cantităților mari preparate, prețurile produselor sunt cu 60% mai mici decât cele din piață.

“Am cercetat foarte mult până am reușit să ieșim cu aceste produse în piața românească. Ele sunt perfecte pentru orice restaurant, pentru că respectă atât calitatea și procesul de pasteurizare, cât și cantitățile optime pentru o porție. Am reusit să facem în așa fel încât fiecare legumă din porția de ciorbă să fie în cantitatea potrivită, aceeași cantitate pentru fiecare portițe. Folosim o mare parte din echipamentele fabricii, dar am inovat în așa măsură încât ne așteptăm să devenim principalul furnizor de mâncare gătită pentru HoReCa în următoarele 12 luni”, a declarat Valentin Șoneriu, director general Carmolimp.

Gama de produse gata preparate, necongelate, conține 10 sortimente de ciorbă și peste 40 sortimente de mâncare gătită și își propune să revoluționeze pentru totdeauna piața HoReCa din România.

“Soluțiile se pretează nu doar pe restaurante. Merg foarte bine pe autoservire, pe operațiuni all inclusive, pe consumuri colective mari - fabrici și șantiere, etc. Pe lângă faptul că se economisește enorm din costurile cu personalul – nu mai ai nevoie de personal specializat în bucătărie, se elimină costuri energetice importante - nu mai pornești cuptoare în aceeași cadență, nu mai e nevoie de spații de depozitare la fel de mari. Încălzirea se face direct în pungă și scade astfel cantitatea de gunoi din locații”, a adăugat Șoneriu.

Compania activează în domeniul HoReCa din 1993. Compania brașoveană deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită, de la ferme de animale la abator și fabrică, oferind cele mai bune soluții din zona de mâncare gătită, tranșare, produse specializate și proiecte specifice.

Pe 16 iunie, compania va lansa la New York gama de mici „Litălși” la evenimentul „Romania Day” de pe faimoasa stradă Broadway.