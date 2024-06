Comerțul viitorului: restaurante fără bucătari și mâncare direct de la producător în farfurie

Folosind internetul și infrastructura deja existentă, un antreprenor român a ajuns să revoluționeze întreaga piață de desfacere a mâncării din România.

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători din industria locală HoReCa, care deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită, a anunțat lansarea începând din luna iulie, a unei platforme care va funcționa ca cea mai mare platformă de business to business dedicată industriei horeca din România. Toate restaurantele din țară își pot comanda direct din platformă, pot alege zilele de distribuție și pot urmări rutele zizam.ro, obținând astfel un flux continuu de produse proaspete, calitate constantă și preț corect.

Dezvoltatorii platformei au șuntat lanțul de desfacere, reușind să ofere cumpărătorilor prețuri chiar și cu 60% mai mici și crescând calitatea produselor și susțin că acesta este comerțul viitorului.

Platforma funcționează atât ca un disruptor în lanțul care includea oameni de vânzări și magazine, dar și ca un spațiu de recompensă extrem de atractiv pentru fiecare dintre consumatorii finali.

“Platforma promite mâncare bună la cel mai corect preț de pe piatã, intrucât cercetează și dezvolta procese tehnologice de obținere a produselor culinare de înaltă calitate cu costuri reduse, pentru a deveni un disruptor pe piață, bazându-se pe corectitudine și inovare și pe sistemul de gamefication. Chiar cred că oamenii au nevoie de corectitudine, atât în ceea ce privește calitatea cât și în ce privește produsele”, a declarat Valentin Șoneriu directorul CarmOlimp.

“Am stabilit deja ca 60% din prețul produselor se pierde din buzunarul consumatorului final prin lanțul de distribuție. Noi nu vrem asta. Vrem produse bune calitativ la un preț corect. Pentru a realiza acest lucru, am lansat zizam mai întâi în zona Brașov si acum lansam platforma business to business pentru toata țara. Restaurantele își vor putea alege zilele de livrare, traseele mașinilor sunt publice, comenzile se dau prin platforma”, a adăugat el.