Povestea Maybelline, un imperiu clădit din nevoie. Cum a pornit acum 100 de ani cea mai mare afacere cu cosmetice

Proverbul „nevoia te învață” pare să fi pus bazele mai multor afaceri decât ne-am fi putut închipui, unele dintre ele crescând în ritm accelerat și ajungând să fie cunoscute la nivel internațional.

Este și cazul lui Thomas Lyle Williams, a cărui poveste este relatată pe larg cu publicația bani.md.

Thomas Lyle Williams avea doar 19 ani când i-a venit ideea de a porni o companie producând mascara. Sursa de inspiraţie a fost chiar sora sa, care, după ce îşi arsese accidental genele la aragaz, a încercat să mascheze asta folosind un tuş negru fabricat cu ce avea prin casă – vaselină şi cărbune.

Nu i-a ieșit din prima, așa că a fost nevoit să angajeze un specialist, care l-a ajutat să lanseze primul produs mascara din Statele Unite, numit inițial Lash-Brow. După doi ani, în care a tot perfecționat produsul pentru a-l scoate pe piață, Thomas Lyle Wulliams l-a redenumit folosind o parte din numele surorii sale, Mabel. Așa s-a „născut” faimosul mascara Maybelline.

Marca s-a lansat după cel de-al Doilea Război Mondial pe mai multe piețe

În 1929 antreprenorul a extins gama de produse şi cu alte articole de înfrumuseţare, printre care farduri şi creioane de sprâncene. După cel de-Al Doilea Război Mondial, Maybelline a intrat şi pe alte pieţe.

Ulterior, Williams s-a mutat în California, unde a cumpărat o casă în Hollywood Hills, unul dintre cele mai faimoase cartiere din LA. Partenerul său, Emery Shaver, care se ocupa alături de acesta de publicitate, a contactat o serie de staruri din industria cinematografiei pentru a promova produsele companiei, aşa că brandul a avut din ce în ce mai multă vizibilitate.

În 1967, la patru ani după moartea lui Shaver, antreprenorul a vândut compania către Plough Inc. (în prezent Schering-Plough), întreaga linie de producţie fiind mutată din Chicago în Memphis, Tennessee. Fondatorul a murit în 1976, în L.A.

În 1990, noul proprietar a vândut la rândul său businessul către o firmă de investiţii din New York, Wasserstein Perella & Co., pentru ca în final, în 1996, compania să fie cumpărată de gigantul L’Oréal. În 2001, brandul a fost redenumit Maybelline New York.

În prezent, compania este cel mai mare brand de cosmetice din lume, fiind disponibil în 120 de ţări, inclusiv în România.

La nivel global, L’Oreal a avut vânzări de 26 miliarde euro in 2017. Compania este prezentă în aproximativ 140 de țări și are circa 89.000 angajați. În acelasi timp, L’Oreal înregistrează în fiecare an circa 400 brevete, reprezentând partea de cercetare pentru descoperirea produselor inovative.

Brandurile sub umbrela L’Oreal sunt: Garnier, Maybelline, Nyx, Vichy, La Roche-Posay, Kerastase, Matrix, Lancome, Biotherm, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Cacharel, Diesel, Viktor&Rolf, Kiehl’s, Urban Decay și Clarisonic.