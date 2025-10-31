Polymarket, platforma pe care pariază românii la alegeri, trecută pe lista neagră a jocurilor de noroc

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României. Instituția a stabilit că platforma a avut tranzacții de 600.000 lei la alegerile prezidențiale și de 15 milioane de lei la alegerile locale din București.

„Conform datelor publice disponibile chiar pe această platformă, în timpul alegerilor prezidențiale din România, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate („volumul tranzacționat”) a depășit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București, volumul a depășit deja 15 milioane de dolari”, a informat ONJN.

Instituția precizează că termenul „volum tranzacționat” nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor între utilizatori, prin care aceștia au mizat și schimbat poziții financiare în funcție de rezultatul unui eveniment viitor.

„Aceste cifre reflectă, totuși, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligațiile legale impuse operatorilor licențiați — inclusiv cele privind protecția jucătorilor, raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și plata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat.

Deși Polymarket este adesea prezentată drept o “platformă de trading pe evenimente” sau o “piață de predicții”, din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, Polymarket se încadrează în definiția „pariurilor în contraparte” pentru că:

există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranța unui câștig),

există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul,

există contrapartidă (alți utilizatori, nu doar platforma),

platforma doar intermediază și încasează comision, fără a garanta cotele.

în chiar propria comunicare pe platformă, jucătorii sunt îndemnați să “plaseze un pariu”, aspect confirmat și de perceția generală a jucătorilor conform căreia platforma este un “site de pariuri utilizând crypto”

Astfel, diferența constă doar în soluția tehnologică sub care este prezentată platforma (blockchain / tokenizare), însă nu există o diferență de substanță juridică.

Platforma nu intermediază investiții, ci organizează pariuri între participanți, fără licență și fără supraveghere.

ONJN atrage atenția că jocurile de noroc constituie monopol de stat și pot fi organizate numai de operatorii licențiați și autorizați. Acceptarea ideii că un sistem de “pariuri în contraparte” poate fi denumit “tranzacționare” ar crea un precedent periculos, prin care orice operator ar putea “reinterpreta” activitatea de pariere în contraparte ca fiind o activitate de bursă – eludând reglementările stricte din domeniul jocurilor de noroc sau din domeniul piețelor de capital.

De asemenea, este îngrijorător faptul că în vreme ce există persoane care solicită public interzicerea jocurilor de noroc, platforma Polymarket este socialmente acceptată ca fiind o alternativă “smart” de pariere, fără a conștientiza că vorbim de o platformă nelicențiată, operând în afara cadrului legal.

Platforma, interzisă deja în SUA

Polymarket a fost deja interzisă în Statele Unite ale Americii, după ce autoritatea de reglementare CFTC a stabilit că activitatea sa constituia tranzacționare neautorizată de instrumente derivate. Platforma a fost nevoită să blocheze accesul utilizatorilor americani și să plătească sancțiuni. În alte state, inclusiv din Uniunea Europeană (Belgia, Franta, Polonia) și Asia (Singapore, Thailanda) autoritățile au dispus măsuri similare de blocare.

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, participarea la activități de jocuri de noroc nelicențiate constituie contravenție. De asemenea, promovarea unor astfel de activități reprezintă contravenție.

Prin această decizie, ONJN reafirmă că orice formă de joc de noroc online trebuie să fie licențiată și supravegheată, iar accesarea sau promovarea platformelor nelicențiate expune utilizatorii și statul român la riscuri majore.

În acest sens, decizia ONJN (împreună cu lista neagră actualizată), va fi comunicată furnizorilor de servicii de internet astfel încât aceștia să blocheze într-un termen rezonabil accesul la platformă a jucătorilor rezidenți de pe teritoriul României.

„Decizia de a include Polymarket pe lista neagră nu are legătură cu tehnologia, ci cu legea. Indiferent că pariezi în lei sau în crypto, dacă mizezi bani pe un rezultat viitor, în condițiile unui pariu în contrapartidă, vorbim de joc de noroc care trebuie licențiat. ONJN nu va permite transformarea blockcpain-ului într-un paravan pentru pariere ilegală”, a declarat Vlad-Cristian Soare, Președinte ONJN.

Fondatorul Polymarket, miliardar la 27 de ani

Platforma americană de predicții Polymarket, bazată pe tehnologia blockchain, a fost fondată în 2020 de Shayne Coplan. La momentul lansării, antreprenorul avea doar 21 de ani și renunțase la studiile universitare pentru a începe propriul business, scrie startupcafe.ro.

Primul „sediu” al firmei a fost baia apartamentului său din New York, după cum spunea chiar el într-o postare pe X: „2020, fără bani, fondator solo, sediul în biroul improvizat din baie. Nu știam atunci că Polymarket urma să schimbe lumea”.

Platforma a ajuns rapid în atenția marilor fonduri de investiții americane, care s-au „înghesuit” să sprijine ideea de afacere a tânărului antreprenor. Astfel, în 2024, Polymarket a primit o finanțare de 55 de milioane de dolari într-o rundă condusă de Blockchain Capital, la o evaluare de 350 de milioane de dolari, potrivit lui Coplan.

În 2025, platforma a obținut încă o rundă de investiții, în valoare de 150 de milioane de dolari, la o evaluare de 1,2 miliarde de dolari, condusă de Founders Fund, co-fondat de magnatul Peter Thiel, un susținător activ al lui Donald Trump.

La începutul lunii octombrie 2025, Intercontinental Exchange Inc., compania-mamă a Bursei de Valori din New York (NYSE), a anunțat că investește 2 miliarde de dolari în platforma lansată de Shayne Coplan, compania fiind evaluată la aproape 8 miliarde de dolari (înainte de investiție).

După acest anunț, averea lui Shayne Coplan, care are acum 27 de ani, a fost estimată la 1 miliard de dolari. Astfel, el a devenit cel mai tânăr miliardar „self-made” (n.r. o persoană care și-a construit averea prin propriile eforturi) din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index, citat de CoinDesk.

Momentul care a propulsat Polymarket a venit în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2024, când utilizatorii au pariat peste 3 miliarde de dolari pe posibilele rezultate, mai arată sursa citată.

Platforma nu a fost însă lipsită de controverse. La scurt timp după alegerile din 2024, FBI a percheziționat apartamentul lui Shayne Coplan, după ce majoritatea utilizatorilor Polymarket pariau că Donald Trump va câștiga, acordându-i șanse mult mai mari decât Kamalei Harris, în contrast cu sondajele de opinie, arată Reuters.