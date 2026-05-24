Peste 4.000 de ovine românești, livrate în Algeria cu avioane cargo. Țara africană își asigură necesarul exclusiv din România

Primul transport aerian cargo cu ovine româneşti a ajuns în siguranţă din România în Algeria, în numai două ore şi jumătate, iar alte trei transporturi sunt programate în perioada următoare.

Algeria a decis ca întreg necesarul pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid el-Adha, să fie asigurat exclusiv din România. Calitatea excelentă a cărnii de ovine din România strânge şi mai mult colaborarea puternică dintre cele două state.

"Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii româneşti într-un segment super-premium. Subliniez şi apreciez progresul crucial în termeni de eficienţă logistică şi siguranţă pentru animale care însoţesc acest tip de transport. Ovinele ajung la destinaţie în doar două ore şi jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la opt zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câştigat-o într-o piaţă nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea şi siguranţa sanitar-veterinară definesc această colaborare", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Primul export de ovine către Algeria a avut loc anul trecut, după un proces riguros de confirmare a procedurilor sanitar-veterinare care confirmă calitatea şi siguranţa cărnii de ovine crescute în România. În ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate în condiţii riguroase de siguranţă, la bordul mai multor nave special autorizate, a informat ANSVSA.

Instituţia explică de ce ţara noastră exportă ovine: "Pentru că în România nu consumăm foarte multă carne de oaie. Consumul mediu se plasează la aproximativ 2,3 kg/locuitor/an. Prin urmare avem o supraproducţie constantă. De asemenea, oile crescute în România produc carne foarte apreciată în pieţe tradiţional consumatoarea de carne de oaie. În plus, România exportă oi în viu pentru că are încă o capacitate redusă de abatorizare în raport cu cererea de pe pieţele externe".