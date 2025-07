Măsurile de austeritate care vor intra în vigoare de la 1 august vor scădea dramatic puterea de cumpărare a pensionarilor, dat fiind că prețurile vor crește cu cel puțin 2 până la 6% doar din majorarea TVA, la care se adaugă scumpirile finale ale produselor provocate de creșterea prețului energiei electrice și a carburanților, dar și scumpirea încălzirii, a alimentelor și a medicamentelor.

În România există 2,784 mmilioane de pensionari cu venituri mai mici de 3.000 de lei, care nu sunt nevoiți să plătească contribuția de 10% pentru sănătate, însă veniturile lor vor fi grav afectate de celelalte scumpiri, care se suprapun liberalizării prețurilor la energia electrică.

Concret, de la 1 iulie 2025, toate produsele care presupun folosirea energiei electrice în procesul de producție se vor scumpi și fără aplicarea măsurilor de austeritate care intră în vigoare la 1 august. După această dată, prețurile produselor vor crește din nou doar ca urmare a creșterii accizei la carburanți.

Același produs, scumpit o dată de la 1 iulie din cauza liberalizării pieței de energie electrică și a doua oară din cauza scumpirii carburanților, va costa și mai mult din cauza creșterii TVA, în unele cazuri chiar și cu 6%.

Concret, de la 1 august, lemnele de foc și agentul termic îi vor costa pe pensionari cu cel puțin 6% mai mult, după ce TVA va fi majorat de la 5% la 11%.

Se scumpește apa de la robinet, dar și medicamentele

Alte 2 procente în plus se vor înregistra în cazul prețurilor alimentelor, al tuturor alimentelor, chiar și a celor în cazul cărora este plafonat adaosul comercial, pensionarii urmând să plătească mai mult și pentru apa de la robinet, dar și pentru canalizare.

Pe de altă parte, un pensionar care este nevoit să-și cumpere lunar medicamente va plăti cu cel puțin 2% mai mult din august, doar ca urmare a creșterii TVA, acest procent adăugându-se creșterii prețurilor de producție și de transport ca urmare a scumpirii energiei electrice și carburanților.

Spre exemplu, un cardiac care plătește acum pe o rețetă compensată circa 150 de lei, doar pentru majorarea TVA va plăti cu 3 lei mai mult.

Deși nu pare o scumpire majoră, pentru un pensionar care încasează indemnizația socială de 1.281 lei, cei minim 2% în plus la medicamente, apa și canalizare, plus alte 6 procente pentru lemne de foc și agent termic iarna, plus alte 2 procente la toate produsele care au acum TVA de 19%, pot însemna foarte mult în condițiile în care pensia nu îi mai este indexată cu rata inflației, așa cum i se promisese inițial.

Ultimele date statistice ale INS arată că o persoană a cheltuit anul trecut în medie 2.908 lei, din care 33% pe produse alimentare şi băuturile nealcoolice și 8,9% pe sănătate, în special medicamente.

Astfel, alimentele și băuturile nealcoolice au însumat 960 lei, majorarea TVA cu 2% însemnând cu aproape 20 de lei în plus doar din majorarea TVA, fără alte costuri de producție și transport care vor majora prețurile.

În ce privește medicamentele, cheltuielile medii au fost de aproape 259 lei, majorarea TVA cu 2% însemnând puțin peste 5 lei în plus.

În cazul pensionarilor cu venituri lunare mai mari de 3.000 de lei veniturile vor scădea și mai mult, având în vedere că de la 1 august vor plăti și contribuția la sănătate de 10% pentru ce depășește valoarea de 3.000 de lei.

Negrescu: Puterea de cumpărare va scădea

Contactat de „Adevărul”, analistul Adrian Negrescu a precizat că puterea de cumpărare a pensionarilor va scădea.

„Înghetarea pensiilor va lovi mai ales pe cei care au pensii mici, de până în 3000 de lei. Puterea lor de cumpărare va scădea pe măsură ce efectele creșterilor de taxe, ale inflației, se vor vedea în economie. Creșterea prețului medicamentelor va pune, probabil, cea mai mare presiune pe veniturile pensionarilor.

La fel ca toată lumea, pensionarii vor trebui să își adapteze cheltuielile acestei noi realități financiare. N-au altceva de făcut decât să își restrângă și mai mult cheltuielile, dacă mai au de unde, și să aștepte vremuri mai bune.

Cât va dura această criză, cât de mult ne va afecta rămâne de văzut. Eu sper ca măsurile de austeritate, menite să ne mențină în zona țărilor recomandate investițiilor, să fie doar temporare și, din 2026, să vedem și efectele pozitive. Asta pentru că, până la urmă, această criză nu este cauzată de oamenii simpli și nu are nici cauze externe.

Ne aflăm în această situație pentru că statul a cheltuit excesiv, de am ajuns să avem un deficit anual de 30 de miliarde de euro. Suferim cu toții din această cauză cu toate că, în mod normal, statul ar fi trebuit să fie primul afectat de austeritate.

Să nu uităm însă că Comisia Europeană, agenția Fitch, ne-au spus verde în față că nu mai au încredere în proiectele de reformă de la București și că singura dovadă pe care o mai acceptă o reprezintă creșterea taxelor. Nu e vina lor, nu e vina noastră, este exclusiv a celor care au condus România în ultimii 3-4 ani”, a declarat pentru „Adevărul” analistul Adrian Negrescu.

Cu cât crește TVA de la 1 august

Taxa pe valoarea adăugată crește de la 1 august după cum urmează:

- majorarea cotei standard de la 19% la 21%;

- eliminarea aplicării cotei reduse de 5% și aplicarea unei cote reduse de 11% pentru operațiunile supuse în prezent cotei reduse de 5%, respectiv pentru: livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, livrarea de lemn de foc și livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori;

- majorarea cotei reduse de TVA de la 9% la 11% pentru o gamă mai restrânsă de bunuri și servicii, respectiv pentru: medicamente de uz uman, alimente destinate consumului uman, cu anumite excepții, apa pentru irigații, îngrășăminte și pesticide, servicii de alimentare cu apă și de canalizare, clădiri destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, servicii de cazare și de restaurant/catering.

Cât pierd lunar pensionarii după aplicarea CASS

Astfel, la o pensie de 3.100 de lei, CASS va fi de 10 lei. Alte exemple:

Pensie 3.500 lei, CASS: 50 de lei;

Pensie 4.000 lei, CASS: 100 de lei;

Pensie 4.500 lei, CASS: 150 de lei;

Pensie 5.000 lei, CASS: 200 de lei

Pensie 6.000 lei, CASS: 300 de lei.

Doar din colectarea acestor contribuții de la cei peste 1,9 milioane de pensionari, statul va strânge aproape 3,8 miliarde de lei.

„Pentru persoanele care realizează venituri din pensii care depășesc plafonul de 3.000 de lei inclusiv, în condițiile în care aceste persoane plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate în procent de 10% pentru veniturile din pensii care depășesc acest plafon, ar rezulta venituri anuale suplimentare la FNUASS de 3.784.093 mii lei de la un număr de 1.960.804 pensionari”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.