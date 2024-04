Toți elevii unui județ vor avea microbuze școlare electrice sau hibrid. Investiție de 14 milioane de euro

Toate comunele din județul Galați vor avea microbuze electric sau hibrid pentru transportul elevilor. Este posibil datorită unui proiect de 14 milioane de euro, cu bani europeni și guvernamentali. Un număr de 74.000 de elevi învață în județul Galați.

Autoritățile județene au semnat vineri, 5 aprilie 2024, un nou contract de finanţare pentru achiziţionarea a 30 de microbuze hibrid pentru transportul elevilor la şcoală, cu fonduri prin Administraţia Fondului de Mediu.

De asemenea, alte 29 de microbuze şcolare electrice, cu fonduri prin PNRR, sunt deja în procedură de licitaţie, iar trei localităţi au primit fonduri de la Ministerul Dezvoltării.

Investiție de 14 milioane de euro

În total, sunt achhiiționate 62 de microbuze şcolare, în cadrul unei investiţii de aproximativ 70 de milioane de lei (14 milioane de euro).

„Transport verde la cele mai bune standarde pentru binele elevilor. Asta ne-am propus în urmă cu multe luni, când am demarat aceste ample proiecte de dotare a localităţilor din judeţ cu cel puţin un microbuz şcolar hibrid sau electric, cu excepţia a cinci UAT-uri care şi-au achiziţionat deja microbuze şcolare. Am atras fonduri europene şi de la bugetul de stat, maximul permis de programele de finanţare, am alocat şi 11 milioane de lei din bugetul propriu, astfel încât, la final, toate localităţile să aibă microbuze şcolare moderne”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

În plus, susțin autoritățile, pe lângă confortul şi siguranţa elevilor, şi aerul va fi un pic mai curat.

„Ceea ce înseamnă un nou pas către un mediu mai puţin poluat”, a precizat Costel Fotea.

Cu excepția a cinci comune, care au achiziţionat deja microbuze, toate celelalte 60 de localități vor fi dotate de către Consiliul Judeţean Galați cu vehicule noi pentru transportul elevilor.

Fiecare microbuz are dotări moderne, 16 locuri (plus un loc șoferul), iar un loc este destinat persoanelor cu dizabilităţi.