Luni, 15 Decembrie 2025
Patronii de restaurante, revoltați de noile reguli ISU: Autorizația pentru 200 mp ne închide afacerile

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) își exprimă îngrijorarea profundă față de intenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) de a reduce pragul suprafeței pentru obligativitatea autorizației de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp.

Masă frumos aranjată într-un restaurant
Patronii de restaurante se opun noilor reguli impuse de ISU. Foto FPIOR

„Deși înțelegem necesitatea modernizării cadrului legislativ în urma tragediei din 2015, considerăm că eficiența noilor reglementări nu poate fi obținută prin măsuri disproporționate și fără consultare, care riscă să blocheze activitatea mii de operatori economici și să afecteze direct potențialul turistic al României”, susțin patronii de restaurante într-un comunicat remis presei.

Impact major asupra centrelor istorice – motorul turismului străin

Potrivit acestora, reducerea pragului la 200 mp ar pune în dificultate aproape toate locațiile HoReCa din centrele istorice ale marilor orașe. „Aceste zone atrag cea mai mare parte a turiștilor străini, iar existența restaurantelor, cafenelelor și barurilor este esențială pentru păstrarea atractivității lor economice.

Fără HoReCa, centrele istorice își pierd funcționalitatea, fluxul turistic scade, iar clădirile rămân fără destinație, deci fără întreținere. În loc să producă venituri, acestea vor genera pierderi pentru orașe și pentru proprietarii lor”, susțin reprezentanții federației patronale.

Probleme sistemice și lipsa de predictibilitate

Industria ospitalitatii avertizează că lipsa de organizare a autorităților a devenit o piedică reală în calea conformării.

„Am avut o locație închisă timp de 8 luni, în care am investit peste 600.000 de euro pentru a respecta cerințele ISU. Întârzierea nu a venit din partea noastră, ci din lipsa unui caiet de sarcini clar și din schimbările de abordare din partea autorităților. Dacă vrem rezultate, avem nevoie de reguli aplicabile, nu de măsuri care paralizează centrele istorice și turismul”, a declarat Valentin Șoneriu, președinte FPIOR.

Aceeași lipsă de predictibilitate este confirmată și de Alexandru Costea, vicepreședinte FPIOR, care a trecut printr-o experiență similară în Iași: „Timp de 6 luni am investit constant peste 400.000 de euro, pentru că cerințele se modificau de la o zi la alta. Nu contestăm importanța siguranței, dar este imposibil să operezi într-un cadru în care nu ți se spune clar ce trebuie să faci. În aceste condiții, orice nouă regulă trebuie introdusă cu responsabilitate și după un dialog real cu industria.”

Riscuri economice la nivel național

Patronii de restaurant spun că schimbările dese și neclare din ultimii ani au afectat nu doar HoReCa, ci și mii de construcții private și publice care au rămas fără finanțare sau nu pot funcționa din cauza neconformităților generate tocmai de lipsa unui cadru predictibil.

Nu este normal ca, pornind de la o tragedie națională — gravă, dar totuși un caz izolat — să fie pusă o presiune nediferențiată pe toți operatorii economici. Siguranța este esențială, dar ea trebuie construită prin norme coerente, stabile și aplicabile”, susține patronatul.

Ce măsuri va lua FPIOR

FPIOR urmărește îndeaproape procesul legislativ și va reacționa imediat ce ISU va publica documentul final. Federația va:

• transmite adrese oficiale către toate instituțiile implicate;

• fundamenta pozițiile industriei prin studii de impact și analize tehnice;

• propune soluții concrete care să crească siguranța clienților fără a bloca activitatea economică;

• solicita consultări publice reale înainte de adoptarea oricărei modificări legislative.

Obiectivul nostru este clar: siguranță pentru clienți și angajați, dar și un cadru de lucru coerent, predictibil și sustenabil pentru industria ospitalității”, a adăugat Șoneriu.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este cea mai mare organizație națională și reprezentativă din domeniu, care reunește peste 1000 de companii naționale și reprezintă 25 de județe ale țării plus municipiul București, 29 de Patronate și peste 26.000 de angajați. 

