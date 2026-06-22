O firmă din Sibiu modernizează căile ferate din România, de la București la Galați

O companie cu sediul în Sibiu este implicată în mai multe proiecte de modernizare și întreținere a infrastructurii feroviare din România, derulate pe magistrale importante precum București – Pitești și București – Videle, dar și în alte regiuni ale țării. Activitatea firmei se desfășoară în paralel cu programele de investiții în rețeaua feroviară, în contextul lucrărilor de reabilitare aflate în derulare la nivel național.

O firmă din Sibiu modernizează infrastructura feroviară din România, lucrând pe mai multe magistrale importante, de la București la Galați și alte regiuni ale țării. Proiect Consult SRL este implicată în lucrări de reparație, consolidare și modernizare a căii ferate, în contextul programelor naționale de investiții în infrastructura de transport.

Portofoliu extins de lucrări feroviare în mai multe regiuni

În ultimii cinci ani, compania a executat și predat 22 de lucrări în baza contractelor derulate cu CFR SA și NESS Proiect Europe SRL. Lucrările au vizat reparații, consolidări și modernizări de cale ferată în mai multe sucursale regionale, inclusiv București, Craiova, Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Galați.

Pe lângă proiectele finalizate, compania are în derulare alte 11 contracte sectoriale, în special în cadrul programelor de tip Quick & Wins, orientate spre eliminarea restricțiilor de viteză și readucerea infrastructurii la parametrii tehnici de proiectare.

Lucrări pe magistralele București – Pitești și București – Videle

Printre proiectele aflate în execuție se numără intervenții pe secțiile Olteni – Roșiori Nord și Drăgănești Olt – Fărcașele, unde sunt realizate lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză.

Compania derulează, de asemenea, un contract cu grupul turc YAPI MERKEZI pentru reabilitarea liniei București – Videle, pe firele I și II, pe mai multe tronsoane.

În cadrul proiectului de tip „Reînnoiri” pe linia București – Pitești, sunt executate lucrări de înlocuire a elementelor suprastructurii căii ferate, fără utilizarea de utilaje grele, pe tronsoanele Chitila – Ciocănești și Titu – Călinești – Golești.

De asemenea, compania a realizat lucrări de întreținere și reparații ale trecerilor la nivel cu calea ferată pe raza Sucursalei Regionale CF Brașov, în cadrul unui contract cu Viarom Construct SRL pentru modernizarea DN 73 Pitești – Câmpulung – Brașov.

Capacitate tehnică și specializare în sudura șinelor

Unul dintre principalele domenii de activitate ale companiei este sudura șinelor de cale ferată, inclusiv sudura aluminotermică și sudarea cap la cap prin procedeu electric.

Potrivit datelor tehnice prezentate de companie, aceste tehnologii contribuie la creșterea vitezei de circulație a trenurilor, reducerea vibrațiilor și a zgomotului, precum și la îmbunătățirea durabilității infrastructurii. De asemenea, sunt menționate reduceri ale costurilor de întreținere și ale consumului de combustibil în exploatare.

Contextul investițiilor în infrastructura feroviară

Proiectele companiei se desfășoară în paralel cu investițiile mai ample derulate în infrastructura feroviară din România, în special prin programe finanțate din fonduri europene și naționale, care vizează modernizarea și creșterea vitezelor de circulație pe rețelele principale.