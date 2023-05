O companie din Italia cu program flexibil are mare succes în rândul angajaților: „Fiecare angajat își face tura în funcție de nevoile sale”

„Flexibilitate” pare a fi cuvântul cheie pentru fericirea angajaților. O demonstrează o companie din Italia, unde fiecare angajat vine și pleacă după bunul său plac, iar treaba merge strună. Atâta timp cât își fac norma de lucru prevăzută în contract, toată lumea e mulțumită.

„Model Stampi” este o companie din Treviso, care ar putea servi multora drept model. Productivitatea vine tocmai din lipsa unui program fix. Fiecare angajat își face tura în funcție de nevoile sale, iar orele de muncă sunt structurate în jurul a două valori: flexibilitate și încredere.

Compania unde nu există program fix

Proprietarul companiei spune că toată lumea are cheile de la birou. Cel care ajunge primul deschide ușa, iar ultimul care pleacă o închide. Nu există timp liber, nu există ore suplimentare.

„Este adevărat: reconcilierea orarelor și a nevoilor furnizorilor, clienților și lucrătorilor este o provocare. Pentru companie, toate acestea reprezintă un cost suplimentar. Cu toate acestea, am constatat că, datorită serenității de lucru și a faptului că lucrăm mai puține ore, producem mai mult. Sună ciudat, dar este adevărat. Avem o cifră de afaceri foarte bună”, spune proprietarul, Franco Cuzziol, citat de Știri Diaspora.

Antreprenorul și-a adus mărturia la întâlnirea „There is something to do”, muzică, dans și martori din lumea muncii, care a avut loc pe 1 mai în parohia Carbonera, promovată de Pastorala socială și a muncii din Treviso și de Fundația Opera Monte Grappa. În acest an au colaborat Acli din Treviso și Veneția, asociațiile Famiglie 2000, 'Musicalmente Orchestra' și Centrul de dans MoviMenti din Fontane di Villorba.

Cuzziol este însă de părere că lucrurile merg atât de bine pentru compania sa și datorită faptului că este una mică, de aproximativ 20 de angajați. Treaba începe de la ora 7 dimineața și se termină la 17:30. În acest interval, angajații pot sosi la birou când vor, cu condiția să își respecte sarcinile de lucru.

„Toată lumea este conștientă de termenele care trebuie respectate și de încrederea reciprocă dintre colegi. Colaborarea dintre colegi este fundamentală. Dacă există o livrare care trebuie onorată, să spunem că sunt cinci persoane în departament și una dintre ele trebuie să lipsească din cauza unei obligații, ceilalți patru știu că nu se pot abate de la termenul limită, iar cel care lipsește știe și el acest lucru. Obiectivul este unul singur pentru toată lumea și poate fi atins și dacă se lucrează de la 7 dimineața până la ora 16:00, nu doar de la 8:00 la 17:00”, a declarat proprietarul.

La fel ca în toate companiile, cerile de concediu se fac cu câteva zile înainte, însă în cazul în care apare o urgență, concediul se acordă oricum, tocmai pentru că toată lumea se simte oricum responsabilă.

Franco Cuzziol spune că abordarea sa îi face pe angajați mai senini, iar munca este mai productivă.

„Prefer ca angajații mei să petreacă timp de calitate cu familia și cu pasiunile lor”, a conchis el.