Video Rapperul Lil Nas X, inculpat după ce a fost surprins plimbându-se gol pe străzile din Los Angeles

Rapperul american Lil Nas X a fost acuzat oficial de agresare. Acuzațiile vin după ce artistul, surprins circulând nud în Los Angeles, s-a repezit asupra polițiștilor care au intervenit să-l rețină.

Cunoscutul interpret al piesei „Old Town Road” a fost reținut joi în cartierul Studio City. O primă înregistrare video apărută pe internet îl arăta pe Lil Nas X, în vârstă de 26 de ani, purtând doar un slip alb și cizme de cow-boy. Ulterior, site-ul TMZ a publicat imagini noi în care rapperul, pe numele său real Montero Hill, apărea complet dezbrăcat.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Los Angeles a confirmat pentru AFP că „un bărbat nud mergea pe stradă”, în jurul orei locale 6.00 (16.00 ora României), însă inițial nu i-a dezvăluit identitatea. „La sosirea lor, suspectul s-a repezit asupra agenţilor. El a fost plasat în arest preventiv şi condus la spital cu privire la o posibilă supradoză, iar apoi a fost arestat din cauză că a agresat un ofiţer de poliţie”, a precizat reprezentantul LAPD, potrivit News.ro.

Imagini virale pe internet

Filmarea cu Lil Nas X a devenit rapid virală online. În clip, artistul se legăna lasciv în fața camerei și îi spunea șoferului care îl filma: „hai, iubite!”. Apoi adăuga: „Să nu întârzii la petrecere astă-seară”.

De la succes muzical la scandal

Lil Nas X, deschis în privința orientării sale sexuale și cunoscut pentru ținutele extravagante, a devenit rapid o figură de prim-plan în lumea rap. Colaborarea sa cu cântărețul country Billy Ray Cyrus la hitul „Old Town Road” a fost un succes mondial, piesa fiind certificată de 15 ori cu discul de platină în Statele Unite. Mult timp, aceasta a fost cel mai certificat single din istoria Recording Industry Association of America (RIAA).