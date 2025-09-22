search
Luni, 22 Septembrie 2025
Companie aeriană obligată să plătească peste 11 milioane de dolari unui pasager care a suferit un AVC la bord

Un pasager al American Airlines a obținut despăgubiri de peste 11 milioane de dolari după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul unui zbor transatlantic, iar instanța a considerat că echipajul companiei a fost neglijent, notează Bussiness Insider. 

Un pasager al American Airlines a obținut despăgubiri de 11 milioane de dolari. FOTO: Shutterstock
Un pasager al American Airlines a obținut despăgubiri de 11 milioane de dolari. FOTO: Shutterstock

Jesus Plasencia călătorea împreună cu soția sa, Ana Maria Marcela Tavantzis, în noiembrie 2021, pe zborul American 68 de la Miami la Madrid, potrivit Business Insider. Documentele instanței arată că, înainte de decolare, Plasencia a început să prezinte simptome severe: și-a pierdut temporar capacitatea de a vorbi și nu a putut ridica telefonul mobil. Soția sa a alertat imediat o însoțitoare de bord și pilotul, temându-se că acesta suferă un AVC.

În loc să urmeze protocoalele companiei – precum consultarea telefonică a unui medic sau solicitarea ajutorului unui profesionist medical de la bord – pilotul a ignorat semnalele de alarmă, a glumit cu Plasencia și a decis că avionul poate decola, conform plângerii depuse de cuplu.

În timpul zborului deasupra Oceanului Atlantic, Plasencia a suferit un AVC. Aterizat în Spania, pacientul a fost internat în stare critică timp de peste trei săptămâni, înainte de a fi transportat în SUA cu o ambulanță aeriană. În urma atacului, Plasencia nu mai poate vorbi sau scrie și necesită îngrijiri zilnice, fiind dependent de soția sa.

Cuplul a susținut că, dacă echipajul ar fi respectat protocoalele medicale, bărbatul ar fi putut fi tratat la timp într-un spital din Miami, ceea ce i-ar fi crescut șansele de recuperare. Jurații au decis că American Airlines este vinovată de neglijență în temeiul Convenției de la Montreal, care reglementează răspunderea companiilor aeriene pe zborurile internaționale.

