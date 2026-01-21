Producătorii‑consumatori de energie vor plăti dezechilibrele din rețea. Noile reguli

Legea energiei se schimbă radical, fiind reglementate noi definiții și obligații pentru persoanele fizice care produc și stochează energie electrică (prosumatori), astfel încât legea românească să se alinieze reglementărilor europene și să îndeplinească obligațiile asumate prin jaloanele 116 și 128 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, în conformitate cu jalonul 116, proiectul de lege pus în dezbatere publică asigură cadrul necesar pentru utilizarea contractelor bidirecționale pentru diferență, sau a unor mecanisme cu efecte echivalente, ca principal instrument de sprijin pentru investițiile în noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile.

Totodată, în acord cu jalonul 128, se extinde cadrul legal privind compensarea cantitativă și/sau financiară, inclusiv pentru prosumatorii care acționează în mod colectiv.

Principala modificare a legii energiei se referă la prosumatori, în sensul că aceștia vor fi obligați să plătească pentru dezechilibrele produse în rețea.

„Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare”, se arată în proiectul de modificare a legii energiei.

Costurile cu dezechilibrele produse de prosumatori erau, până acum, preluate de furnizori și transferate în facturile tuturor consumatorilor.

Odată cu modificările inițiate acum, aceste dezechilibre vor fi plătite de prosumatori.

Dezechilibrele produse de prosumatori reprezintă diferențele dintre energia electrică estimată și energia electrică efectiv produsă sau consumată de prosumatori într-un interval de timp, care afectează funcționarea Sistemului Energetic Național (SEN).

„Prin această ordonanță de urgență se urmărește alinierea rapidă a legislației României la Directiva (UE) 2024/1711, pentru a evita procedura de infringement și pentru a moderniza funcționarea pieței de energie. Actul introduce noi definiții și mecanisme (ex.: racordare flexibilă, client activ, contracte cu preț fix, partajarea energiei, achizitor unic) cu scopul de a reduce întârzierile la racordare, de a crește digitalizarea și flexibilitatea sistemului, de a asigura predictibilitatea costurilor, și de a proteja consumatorii, mai ales pe cei vulnerabili, împotriva efectelor prețurilor ridicate”, a explicat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Categoria clienților activi cuprinde și prosumatorii

Proiectul de modificare a legii energiei definește clientul activ drept clientul final sau un grup de clienţi finali ce acţionează împreună, care:

a) consumă sau stochează energia electrică produsă în spațiile pe care le deține situate în zone limitate sau

b) consumă sau stochează energie electrică autoprodusă sau partajată din cadrul altor zone sau

c) vinde energie electrică autoprodusă sau

d) participă la programe de flexibilitate sau de eficientă energetică, cu condiția ca activitățile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională.”

Ce drepturi au clienții activi

Potrivit articolul 63, clienţii activi au următoarele drepturi:

a) de a beneficia de aceleaşi drepturi şi reguli de protecţie a clienţilor ca acelea la care ar avea dreptul individual, fără să li se aplice obligaţii, proceduri şi tarife tehnice sau administrative disproporţionate sau discriminatorii şi nici tarife de reţea care nu reflectă costurile;

b) să opereze fie direct, fie prin agregare;

c) să vândă energie electrică autoprodusă, inclusiv prin acorduri/contracte de cumpărare de energie electrică;

d) să participe la mecanisme de flexibilitate care permit modificarea modelelor de producere şi/sau consum şi la scheme de eficienţă energetică;

e) să delege unui terţ gestionarea instalaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor şi întreţinerea, fără ca terţul să fie considerat drept un client activ;

f) să beneficieze de aplicarea unor tarife de reţea transparente, nediscriminatorii şi care reflectă costurile, calculate separat pentru energia electrică introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată din reţea, conform reglementărilor ANRE, asigurându-se că acestea contribuie în mod adecvat şi echilibrat la partajarea costurilor totale ale sistemului;

g) să deţină instalaţii de stocare a energiei.

Clienţii activi care deţin instalaţii de stocare a energiei electrice au următoarele drepturi, în conformitate cu reglementările ANRE:

a) să fie racordaţi la reţea, în măsura în care toate condiţiile necesare sunt îndeplinite;

b) să nu li se aplice taxe duble şi nici tarife de reţea pentru energia electrică stocată rămasă în spaţiile lor sau atunci când furnizează servicii de flexibilitate operatorilor de sistem;

c) să nu li se aplice obligaţii sau taxe disproporţionate aferente acordării licenţelor;

d) să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare.

Clienții finali au dreptul de a participa la partajarea energiei în calitate de clienți activi în mod nediscriminatoriu, în aceeași zonă de ofertare sau într-o zonă geografică mai restrânsă, în condițiile stabilite de ANRE.

Clienții activi au dreptul de a partaja energia din surse regenerabile între ei pe baza unor contracte încheiate. Participarea la partajarea energiei nu trebuie să constituie activitatea comercială sau profesională primară a clienților activi care participă la partajarea energiei.