search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Negrescu: România poate deveni noul magnet pentru investiții industriale. Care sunt principalele direcții de creștere economică

0
0
Publicat:

România are toate șansele să devină, în următorii 10 ani, noul magnet pentru investiții industriale, pe fondul reconfigurărilor strategice din peisajul economic european, punctează analistul Adrian Negrescu, managerul Frames.

Zonă industrială
România poate deveni noul magnet pentru investiții industriale. Foto arhivă

Departe de a mai fi o piață periferică, țara noastră a devenit un magnet pentru investiții, atrăgând capital și proiecte de anvergură datorită unei combinații unice de factori, de la infrastructura în plină modernizare la tendința globală de relocare a producției, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames.

Chiar dacă România se confruntă în prezent cu provocări economice generate în principal de măsurile de ordin fiscal, perspectivele orizontului 2026-2030 sunt extrem de pozitive.

Potrivit analiștilor de la Frames, odată cu stabilizarea problemelor bugetare și mai ales a cadrului fiscal, România are șanse să devină un nou pol de putere pe piața depozitelor industriale și a halelor de producție.

Pe termen scurt, este de așteptat ca măsurile fiscale să afecteze competitivitatea sectorului industrial, mai ales prin reducerea cererii interne și a creșterii costurilor, însă trebuie să privim în perspectivă”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Cu o poziție geografică strategică și o infrastructură în plină modernizare, România oferă un peisaj investițional extrem de atractiv. Pentru cei care știu să identifice oportunitățile, de la dezvoltări de anvergură la proiecte de nișă, următorii ani promit să fie unii dintre cei mai dinamici și mai profitabili din istoria recentă”, mai spune acesta.

Ce arată datele statistice

Potrivit datelor statistice, stocul total de spații industriale și logistice moderne aproape s-a dublat în ultimii ani, ajungând la aproximativ 7,5 milioane de metri pătrați, consolidând poziția României ca a treia cea mai mare piață de profil din Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

Mai important decât volumul, spun experții de la Frames, este importantă dinamica cererii de spații logistice.

„Chiar și cu sute de mii de metri pătrați livrați anual, rata de neocupare se menține la un nivel extrem de scăzut, de aproximativ 5%, ceea ce a permis chiriilor să crească cu 25-30% față de nivelurile pre-pandemice. Aceasta este o piață „a proprietarilor", un semnal clar al unei cereri sănătoase și al unui potențial de rentabilitate ridicat pentru investitori”, arată analiza Frames.

Motorul schimbării – De la depozite la fabrici

Dacă în trecut creșterea era alimentată preponderent de boom-ul comerțului electronic și de nevoia de depozite logistice, acum asistăm la o transformare structurală.

Unul dintre cei mai puternici vectori de creștere este relocarea producției (nearshoring). Companiile internaționale caută să își scurteze lanțurile de aprovizionare și să își mute fabricile mai aproape de piețele europene, iar România, cu forța sa de muncă calificată și costurile competitive, este o destinație predilectă.

Inițial alimentată de retail, FMCG și logistica terță parte (3PL) (susținând o creștere a depozitării de tip big-box pentru distribuție), cererea este acum tot mai diversificată, spun specialiștii.

Acest lucru se vede în cifre: în ultimii doi ani, aproximativ o treime din cererea de spații industriale a fost destinatăactivităților de producție, un salt uriaș de la procentul de 10-15% din anii anteriori.

Potrivit experților, multe dintre aceste proiecte de producție sunt construite la comandă sau chiar ocupate de proprietari (deoarece majoritatea producătorilor preferă să dețină propriile spații), ceea ce înseamnă că activitatea de producție este subreprezentată în statisticile privind închirierea.

În același timp, logistica și comerțul electronic rămân puternice: comercianții cu amănuntul (inclusiv alimentele/FMCG și moda) și operatorii logistici reprezintă în continuare aproximativ jumătate din spațiile de închiriere, asigurând o cerere continuă pentru depozite și centre de distribuție, arată analiza Frames.

Redesenarea hărții industriale a României

O altă tendință tot mai pronunțată este reprezentată de explozia dispersiei geografice. Dacă în trecut Bucureștiul domina autoritar piața construcție de spații industriale/logistice, acum asistăm la o dezvoltare accelerată a centrelor regionale.

Citește și: Piața de flori va atinge un nivel record în acest an, susținută de vânzările din 1 și 8 Martie. Cât costă un buchet și ce flori preferă românii

Orașe precum Timișoara și Arad, profitând de proximitatea față de granița UE, și Brașov sau Sibiu, cu tradiția lor industrială, au devenit "puncte fierbinți" care atrag o parte semnificativă din noile investiții.

Una dintre zonele cu cel mai ridicat potențial este regiunea Moldovei. Construcția Autostrăzii A7 a pus deja pe radarul investitorilor orașe precum Iași și Bacău, care, până de curând, erau ocolite din cauza lipsei de conectivitate.

Dincolo de extinderea proiectelor la nivel regional, zona metropolitană a Bucureștiului va rămâne, în continuare, cel mai mare centru industrial, cu aproape 3,8 milioane de metri pătrați de spații moderne. Cu aproape 3 milioane de potențiali consumatori, focusul investitorilor este unul absolut normal. În ultimii 2 ani, peste 40% din închirierea de spații din România a avut loc în București/Ilfov’’, afrimă Csaba Demeter, marketing manager Frisomat România (constructori de hale metalice - peste 1.200.000 mp construiți).

Potrivit experților, construcția șoselei de centură A0 a Bucureștiului va determina o extindere a spațiilor logistice în zonele adiacente, mai ales în sudul capitalei, acolo unde infrastructura era puțin dezvoltată.

Catalizatorii creșterii – Schengen și fondurile UE

Potrivit analiștilor de la Frames, acest boom nu este întâmplător, ci este susținut de doi piloni strategici majori.

Aderarea completă la spațiul Schengen a eliminat cozile de la frontierele terestre, reducând drastic timpii și costurile de tranzit și transformând România într-un hub logistic și mai eficient pentru Europa de Sud-Est.

În paralel, influxul de fonduri europene, în special prin PNRR, finanțează o modernizare fără precedent a infrastructurii rutiere și feroviare, creând coloana vertebrală necesară pentru această expansiune industrială.

„Un alt vector de oportunitate îl reprezintă creșterea cheltuielilor pentru apărare ale țărilor NATO.

Pentru România, asta se va traduce în investiții masive în logistica industriei de apărare, în extinderea și dezvoltarea fabricilor de armament și a furnizorilor de piese și subansamble și, bineînțeles, în continuarea investițiilor masive în infrastructura din Moldova, de la granița cu Rep. Moldova și Ucraina, parte a procesului viitor de reconstrucție după război și de asigurare a logisticii de securitate NATO”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Citește și: Nicușor Dan va avea un mandat greu. Analiști: Creșterea taxelor ar fi un adevărat sepuku financiar. Reforma pensiilor și a pieței muncii trebuie să fie în prim-plan

O oportunitate pentru investitorii români

Potrivit experților, deși piața românească este dominată, în prezent, de mari dezvoltatori internaționali precum CTP sau WDP, care controlează o parte semnificativă din stoc, această expansiune rapidă din ultimii ani a creat o nișă importantă și pentru investitorii și antreprenorii români.

Capitalul local poate exploata oportunități pe care giganții internaționali le omit adesea: proiecte de dimensiuni mai mici, dezvoltări în orașe secundare sau emergente, care nu se află încă pe radarul marilor fonduri, și, mai ales, deservirea nevoilor specifice ale IMM-urilor românești, care caută hale de producție sau depozite moderne, adaptate scării lor”, mai spune Negrescu.

Experții de la Frames estimau, în 2024, că România are oportunitatea să devină un adevărat hub regional în domeniul logistic, al producţiei şi al serviciilor transfrontaliere, cele mai atractive zone investiţionale pe acest segment fiind Portul Constanţa, Bucureşti/Ilfov şi regiunea Centru.

Potrivit estimărilor companiei, România are potenţialul de a atrage investiţii de 10 miliarde de euro în dezvoltarea de spaţii logistice şi industriale, atât din fonduri private cât şi din investiţii publice.

Analiza Frames a fost realizată pe baza datelor oficiale privind dinamica business-ului în sectorul logistic și industrial prezentate de Ministerul Dezvoltării, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, Eurostat şi o serie de firme specializate.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
mediafax.ro
image
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
fanatik.ro
image
Cine este Rareș Achiriloaie. A încasat patru salarii de la stat conform declarației de avere de anul trecut
libertatea.ro
image
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Cum poţi anula o moştenire. Detalii esenţiale din lege pentru succesiune
playtech.ro
image
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Rezultatul autopsiei tinerei de 19 ani din Brașov, care a murit la scurt timp după naștere: A ajuns în şoc toxico-septic
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Decizie pentru toți elevii din România. Ilie Bolojan anunță când vor începe, de fapt, școlile
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Ozana jpg
Ozana Barabancea a slăbit dramatic, e de nerecunoscut: ”M-am înjumătățit, am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă!”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare jpg
Misterul morţii lui Ştefan cel Mare. Ce l-a ucis, de niciun medic al lumii nu a reuşit să-l vindece
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice