Moneda națională recuperează teren în fața euro și coboară la pragul de 5,2661 lei

Leul s-a apreciat puțin în raport cu euro, ajungând joi la 5,2661 lei/euro, față de 5,2688 lei/euro în ziua precedentă, potrivit datelor afișate de Banca Națională a României.

Recordul pentru moneda europeană a fost înregistrat miercuri, când BNR a afișat un curs valutar de 5,2688 lei/euro, după o creștere cu 5 bani față de ziua precedentă. Moneda românească a continuat să se deprecieze, în a doua zi după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

BNR a cotat marți euro la 5,2180 lei, cu +0.0182 lei mai mult decât luni, 4 mai, când banca centrală îl cotase la 5.1998 lei, cu aproape șase bani mai mult decât era joi, 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5.1417 lei.

„Inflația va ajunge zilele acestea la peste 10% ceea ce va diminua puterea de cumpărare cu circa 15%, lovind în special persoanele vulnerabile, precum pensionarii și copiii. Această inflație este generată de ideea stupidă a unor politicieni de a da jos un om. E cântecul de lebădă pentru stabilitatea României. (...) Suntem oaia neagră a Europei, iar politicienii au creat această situație”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cotațiile de pe piața interbancară indicau încă din data de 1 mai o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, în prima zi a lunii mai, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 lei, valoare care a atins un nou nivel istoric, după cel de acum un an din preajma alegerilor prezidențiale.