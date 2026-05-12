Jarosław Kaczyński pierde controlul asupra PiS. Cea mai mare formațiune de opoziție din Polonia se apropie de o ruptură internă

Partidul „Lege și Justiție” (PiS), principala forță de opoziție din Polonia și formațiunea construită în jurul influenței lui Jarosław Kaczyński, traversează cea mai serioasă criză internă din ultimii ani. Conflictul dintre tabăra fostului premier Mateusz Morawiecki și gruparea susținută de Przemysław Czarnek scoate la iveală o luptă deschisă pentru succesiune și pentru controlul viitorului dreptei poloneze, scrie pravda.ua.

În centrul disputei se află încercarea lui Kaczyński de a-l impune pe Przemysław Czarnek drept noua figură dominantă a partidului și posibil candidat pentru funcția de premier. Mișcarea a provocat însă o reacție puternică din partea apropiaților lui Mateusz Morawiecki, care refuză să accepte marginalizarea fostului șef al guvernului.

„Efectul Czarnek” și lupta pentru electoratul radical

Decizia conducerii PiS de a miza pe Czarnek a schimbat rapid echilibrul intern din partid. Considerat unul dintre cei mai conservatori și controversați politicieni ai formațiunii, acesta este văzut de analiști drept instrumentul prin care PiS încearcă să recupereze electoratul pierdut în favoarea formațiunilor radicale de dreapta și a cercului politic asociat lui Grzegorz Braun.

În paralel, alegerea lui Czarnek este interpretată și ca o încercare de a contracara ascensiunea președintelui Karol Nawrocki, despre care presa poloneză scrie că încearcă să construiască o mișcare proprie inspirată de modelul „MAGA” din Statele Unite.

Această repoziționare ideologică înseamnă însă și îndepărtarea de stilul mai moderat promovat în perioada guvernării Morawiecki.

Morawiecki își construiește propriul centru de putere

Ca reacție, Mateusz Morawiecki a lansat organizația „Rozwój Plus” („Dezvoltare Plus”), care ar urma să devină baza propriei sale platforme politice în interiorul PiS.

În jurul noii structuri s-au adunat deja zeci de parlamentari, în timp ce susținătorii lui Czarnek dezvoltă organizații alternative. În practică, partidul începe să funcționeze ca două tabere rivale aflate într-o competiție permanentă pentru influență.

Deși evită o confruntare directă cu Kaczyński, Morawiecki transmite tot mai clar că nu intenționează să se retragă din politică și nici să părăsească PiS.

În ultimele luni, fostul premier și-a intensificat deplasările în teritoriu și aparițiile publice, dominând adesea agenda mediatică a opoziției mai mult decât conducerea oficială a partidului.

Kaczyński încearcă să evite ruptura

Jarosław Kaczyński încearcă să păstreze un echilibru fragil între cele două grupări. După discuțiile cu Morawiecki, liderul PiS a declarat că partidul va funcționa „cu doi plămâni” — o metaforă pentru coexistența celor două centre de influență. În realitate însă, tensiunile continuă să se adâncească.

Morawiecki s-a distanțat de conducerea partidului și a lipsit de la mai multe reuniuni ale prezidiului PiS, gest criticat public de liderii apropiați lui Kaczyński.

Vicepreședintele partidului, Michał Wójcik, a declarat că participarea la conducerea formațiunii „nu este opțională”, ci reprezintă o obligație pentru politicienii aflați la acest nivel.

Susținătorii lui Morawiecki afirmă însă că fostul premier este ținta unor atacuri coordonate în interiorul partidului și că actualul climat politic din PiS îl împinge spre consolidarea propriei tabere.

„Kaczyński stinge incendiul pe care tot el l-a provocat”

Criticile la adresa liderului istoric al PiS vin inclusiv din partea unor figuri asociate dreptei conservatoare.

Marcin Mastalerek, fost colaborator apropiat al președintelui Andrzej Duda, a declarat public că actuala criză este rezultatul direct al deciziilor lui Jarosław Kaczyński.

Potrivit acestuia, promovarea lui Przemysław Czarnek a fost o eroare strategică ce a declanșat conflictul cu Morawiecki. „Ceea ce face astăzi Kaczyński este să stingă incendiul pe care tot el l-a provocat”, a afirmat Mastalerek.

El a sugerat, de asemenea, că în interiorul PiS există o operațiune politică menită să îl elimine treptat pe Morawiecki din pozițiile-cheie ale partidului.

PiS, între unitate forțată și risc de scindare

Pentru moment, conducerea PiS încearcă să evite o ruptură oficială înaintea viitoarelor alegeri, conștientă că o divizare a dreptei ar putea slăbi semnificativ opoziția în fața guvernului condus de Donald Tusk.

Totuși, diferențele dintre cele două tabere devin din ce în ce mai greu de controlat.O consolidare definitivă a poziției lui Czarnek riscă să îndepărteze electoratul moderat al partidului. În schimb, o eventuală revenire a lui Morawiecki ar însemna o diminuare a autorității lui Kaczyński și o amplificare a conflictelor interne.

În plus, observatorii politici notează că niciuna dintre cele două direcții nu ar aduce schimbări favorabile pentru Ucraina. Przemysław Czarnek este perceput drept unul dintre cei mai critici politicieni polonezi față de Kiev, iar mandatul lui Morawiecki a demonstrat că și acesta adoptă o abordare pragmatică și adesea rezervată în relația cu Ucraina.

În prezent, PiS pare prins între două scenarii: coexistența tensionată a facțiunilor interne sau o eventuală ruptură politică. Cert este că partidul a intrat deja într-o etapă de confruntare deschisă pentru succesiunea lui Jarosław Kaczyński și pentru controlul viitorului dreptei poloneze.