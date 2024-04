Ministrul Finanțelor: Investițiile publice sunt mai importante decât discuțiile despre deficitul bugetar

Proiectele de investiţii publice şi investiţiile care sprijină mediul de afaceri sunt importante pentru ţară şi nu discuţiile despre deficitul bugetar, consideră ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, care apreciază, totodată, că ar fi mult mai grav dacă am spune că blocăm investiţiile României doar ca să avem un deficit bugetar de 3%.

„Trebuie să lăsăm trimestrul întâi să meargă cu execuţia bugetară până la capăt şi să vedem atunci dacă sunt necesare măsuri. Nu înseamnă că măsurile le luăm şi începem să dăm tot felul de semnale de nu mai ştie mediul de afaceri sau populaţia ce se întâmplă. Haideţi să fim mai înţelepţi şi să vedem drumul acesta al investiţiilor pe care este angajată România în momentul de faţă....Ne costă rating-ul pe care l-am avut din cauza procedurii de deficit bugetar excesiv. Nu le-am făcut eu. Sunt, dacă vreţi, lucruri care s-au întâmplat în trecut. Nu vreau să arunc vina pe nimeni, dar avem un rating de ţară BBB- şi dobânzile sunt corespunzătoare ratingului de ţară. Dacă am avea un rating mai bun şi dobânzile la care ne împrumutăm ar fi mai bune. În momentul de faţă şi în viitoarea mea deplasare în Statele Unite pentru întâlnirea cu agenţiile de rating, le prezentăm aceste politici investiţionale ca să înţeleagă cursul şi traiectoria pe care o avem pentru ceea ce înseamnă deficitul bugetar. Şi haideţi să ne uităm la aceste proiecte de investiţii publice şi la investiţiile care sprijină mediul de afaceri, pentru că acestea sunt importante pentru ţară, nu bazaconiile pe care le spunem tot timpul că „vai de mine, ce se întâmplă cu deficitul bugetar”. Eu cred că ar fi mult mai grav dacă am spune că blocăm investiţiile României doar ca să avem un deficit bugetar de 3%", a declarat joi Marcel Boloş, la cea de-a patra ediţie a conferinţei "Romanian Business & Investment Roundtable”, organizată de The Economist Impact Events.

Ministrul Finanţelor a amintit că Italia a închis anul trecut cu 7,2% din PIB deficit bugetar, Polonia cu 5,9% iar Ungaria cu 5,8% arătând, în context, că trebuie avut în vedere că şi aceste ţări au probleme de deficit bugetar cauzate de programele de investiţii.

Întrebat de jurnalişti despre evoluţia datoriei publice, Marcel Boloş a declarat că oscilează în jurul procentului de 50% din PIB. El a afirmat că datoria publică este orientată spre investiţii şi e un demers pe care statul îl face pentru a susţine investiţiile pe termen lung ale României, altfel am fi în imposibilitatea de a asigura co-finanţare pentru proiectele europene.

„Avem un necesar de finanţare brut anual în acest an de 180 de miliarde de lei, din care 81 de miliarde sunt pentru finanţarea deficitului bugetar şi trebuie să facem aceste demersuri pentru a nu ne bloca propriile noastre investiţii. Am mai spus şi o spun, rămân un susţinător al investiţiilor. Am şi programat o dezbatere publică pe această temă: deficit versus investiţii, ca să clarificăm, pentru că atâta vreme cât România este angajată în procesul investiţional, trebuie să acceptăm şi anumite compromisuri care ţin de echilibru şi de indicatorii macroeconomici pentru ca aceste proiecte să le putem duce la bun sfârşit. Ar fi total nepotrivit să blocăm investiţiile sau cu atât mai mult, ar fi total nepotrivit să gândim politici fiscale circumstanţiate acestor perioade de investiţii prin care trece România. Sunt totuşi 75 de miliarde de euro pe care trebuie să le implementăm şi care nu aduc decât bine României. Acum sigur că putem să avem tot felul de fabulaţii. Dar haideţi să intrăm într-o logică a lucrurilor normale şi să vedem ce facem bun pentru ţară”, a mai spus Marcel Boloş.