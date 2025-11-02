search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată, principalele propuneri ale constructorilor pentru întâlnirea de luni cu ministrul Finanţelor

0
0
Publicat:

Propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se referă la reducerea impozitelor pe muncă, „nuanţarea” aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice le datorează constructorilor pentru lucrările executate cu obligaţiile fiscale ale acestora, precum şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată.

FPSC vrea reducerea unor taxe. FOTO Facebook FPSC
FPSC vrea reducerea unor taxe. FOTO Facebook FPSC

Scopul întâlnirii vizează continuarea unui număr cât mai mare de proiecte de infrastructură şi susţinerea dezvoltării economice a ţării, potrivit Agerpres.

„Noi suntem optimişti şi, în sensul ăsta, noi încercăm din nou, ca de fiecare dată, să venim cu propuneri către Guvernul României şi am primit o veste bună de la domnul preşedinte (preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu - n. r.) că suntem aşteptaţi luni de domnul ministru de Finanţe, pentru a duce mai departe propunerea noastră legată de aceste proiecte", a afirmat vicepreşedintele FPSC, Irinel Gheorghe.

 Cristian Erbaşu a precizat că întâlnirea cu ministrul Nazare vine în urma unor adrese pe care patronatele le-au trimis Guvernului de-a lungul timpului.

„Nu suntem invitaţi, sper eu, formal, ci în urma unor adrese pe care le-am făcut noi. Vedem cât de mult, dacă ei ne vor explica nouă că nu-s bune sau vor mai multe lămuriri. Punctele, în primul rând, se referă la taxe. Noi suntem pe ideea de a reduce anumite taxe, mai ales pe cele pe muncă, taxa de 1% din cifra de afaceri nu de a fi aplicată brutal. Poate să fie şi 2%, dar depinde în ce context şi pentru ce. Adică trebuie un pic nuanţată. Ea era prevăzută iniţial ca să combată tendinţa unor companii, mai ales străine, de a exporta profitul, de a-l duce la ei în ţară şi de a nu plăti impozitul pe profit. Una e una, alta e alta", a transmis acesta.

Potrivit lui Cristian Erbaşu, „s-a reuşit acest lucru, parţial”.

„Dar pe de altă parte ai făcut un bine şi ai făcut de două ori mai mult rău. Deci, trebuia făcut nuanţat şi aşa făcusem şi noi propunerile la vremea respectivă. În continuare, vom merge pe ideea de a reduce impozitele pe muncă - se pot mări impozitele pe alte lucruri, pe proprietate, pe dividende, pe alte componente, evident pentru a echilibra bugetul. Mai mult decât atât, noi nu suntem atât de visceral împotriva măririi salariului minim. Am demonstrat-o în breasla noastră”.

Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică, potrivit legii, firmelor care au afaceri de peste 50 de milioane.

O altă propunere cu care reprezentanţii FPSC o au pentru ministrul de Finanţe este compensarea datoriilor pe care le are statul către constructori cu obligaţiile fiscale ale acestora.

„Vă dau un exemplu, acela al datoriilor, al compensării. Dacă eu am o datorie la dumneavoastră de 7 lei şi dumneavoastră o datorie la mine de 2 lei, în condiţiile astea datoria reală e de 5 lei. Aceste compensări trebuie făcute. Statul zice aşa: eu, Guvernul, nu sunt responsabil de autorităţile locale. Autorităţile locale nu reprezintă statul. Când vrea, reprezintă statul, sunt statul, când nu vrea, nu sunt statul. Şi aici autorităţi locale se aventurează în cheltuieli, la care ulterior eu, autoritate centrală, dacă fac aceste compensări, voi pierde nişte încasări, pentru că autorităţile locale au făcut mai multe cheltuieli decât erau ele capabile. Şi nu este fair, pentru că unii sunt mai cumpătaţi, alţii sunt mai puţin cumpătaţi, iar aceia care nu sunt cumpătaţi iau din banii celorlalţi.

Citește și: Pariul marilor constructori din România: lucrările publice din infrastructură și sectorul medical

Şi cu treaba asta trebuie găsită o soluţie. (...) Această compensare, după părerea mea, trebuie realizată (...) mai ales acum că s-au mărit şi se vor mări foarte mult în următorii ani impozitele pe proprietate, care de regulă se duc la autorităţile locale. Autorităţile locale vor avea posibilitatea să aibă bugete în momentul ăla, să îşi compenseze impozitele pe proprietate cu datoriile pe care le fac ei", a susţinut Cristian Erbaşu.

„Birocraţia este utilizată mai ales de stat, pentru că privatul are un interes să se ruleze”

Preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii  a mai spus că nu există o evidenţă a sumei totale a facturilor restante pentru care constructorii trebuie să fie plătiţi.

„Nu există o evidenţă a sumei facturilor (...), din păcate, este o discrepanţă extrem de mare între valoarea lucrărilor realizate de constructori şi valoarea lucrărilor facturate de constructori. De ce? Birocraţia este utilizată mai ales de stat, pentru că privatul are un interes să se ruleze, în momentele astea extrem de parşiv. Când ştie că nu are bani, îţi cere pentru o factură un munte de documente. E imposibil să nu găsească el ceva şi te amână la nesfârşit. Când are bani mai ales dacă trebuie să facă plăţi rapide că altfel pierde fondurile europene, îţi lasă o factură cu 5 hârtii, pentru că acolo este interesul lui să consume banii şi se trezeşte la un moment dat, după ce s-a făcut plata, vin controalele că, aoleu, plata aia n-a fost în regulă făcută", a menţionat şeful FPSC.

La întâlnirea de luni de la Ministerul de Finanţe vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai trei bănci: CEC Bank, Exim Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare.

„Ne ducem cu o propunere luni legată de proiectele care pot fi amânate (...) Sunt anumite firme de construcţii care au câştigat aceste proiecte şi care vor să le continue. Cum? Apelând la credite de la bănci comerciale şi propunerea noastră este ca statul să vină să susţină o parte din dobândă şi să garanteze, cumva, plata acelor credite. Domnul ministru ne-a promis că la întâlnirea pe care o să o avem o să fie prezente cele trei bănci - CEC, Exim şi Banca de Investiţii - şi sper să găsim o rezolvare pe anumite proiecte, cele care sunt sub 30%, dar care sigur reprezintă, să spunem, un grad mare al costurilor de conservare, un grad mare al rezultatelor sociale care, nu ştiu, sunt generate în comunitatea respectivă. Adică, sigur, trebuie gândite şi astea, pentru că bănuiesc că aceste împrumuturi nu sunt într-un sac fără fund şi atunci trebuie gândite şi puse într-o anumită logică", a intervenit vicepreşedintele Federaţiei, Irinel Gheorghe.

Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) au organizat sâmbătă, la Sinaia, conferinţa „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor". 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
stirileprotv.ro
image
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
gandul.ro
image
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
mediafax.ro
image
“Dacă-l tunzi pe Nicușor Dan, zici că e Colea Răutu!”. Comparație epocală a președintelui României cu vestitul actor
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul
playtech.ro
image
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 2 noiembrie. ANM anunță temperaturi complet neașteptate pentru această perioadă a anului
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
click.ro
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?