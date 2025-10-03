Milenialii își lasă investițiile pe seama Inteligenței artificiale

Cea mai mare parte a investitorilor cu vârste cuprinse între 29 și 44 de ani aleg să investească „la sfatul” AI, considerând că inteligența artificială va alege mai bine decât ei sau decât un brocker – care mai e și scump -, arată cea mai recentă cercetare de piață.

Investitorii individuali din întreaga lume adoptă din ce în ce mai mult instrumentele AI pentru a-și construi portofoliile, procentul celor care le utilizează crescând cu 46% în doar un an, potrivit ultimului raport trimestrial Retail Investor Beat al eToro. Sondajul, care a chestionat 11.000 de investitori individuali din 13 țări, a relevat că 19% dintre aceștia utilizează acum instrumente AI pentru a alege sau modifica investițiile din portofoliile lor, față de 13% în urmă cu un an. Proporția investitorilor din întreaga lume care sunt deschiși să adopte aceste tehnologii rămâne stabilă la 39%, comparativ cu 38% anul trecut. Acest lucru este în concordanță și cu situația din România, unde 19% dintre investitori utilizează deja AI și 40% sunt deschiși să încerce astfel de instrumente.

La nivel global, această tendință se întinde pe mai multe generații, niveluri de experiență, dimensiuni ale portofoliilor, țări și genuri - crește numărul de investitori din fiecare grup care utilizează deja sau sunt deschiși să utilizeze instrumente AI. Dintre generații, milenialii sunt acum cei mai predispuși să utilizeze aceste instrumente, cu 72%, comparativ cu 61% în urmă cu un an, depășind generația Z (69% față de 68%). Generația baby boomers, deși încă în urmă, cu 35%, a înregistrat și ea o creștere (de la 30%) în trimestrul al treilea al anului 2024.

Întrebați de ce sunt dispuși să lase AI să le aleagă investițiile, investitorii individuali au răspuns:

„La doi ani și jumătate de la apariția ChatGPT, inteligența artificială a devenit protagonistă în multe domenii ale vieții, inclusiv în investiții. Pentru investitorii individuali, această tehnologie elimină barierele, oferind analize avansate sau detectând tendințe, permițându-le să ia decizii mai informate și egalizând șansele.

Deși adoptarea a început cu investitorii mai tineri, acum observăm o adoptare rapidă în toate grupurile demografice. Această schimbare subliniază agilitatea investitorilor individuali în adoptarea de noi instrumente pentru a-și susține obiectivele pe termen lung”, a explicat Lale Akoner, strateg pe piață globală la eToro.

Investitorii individuali sunt dornici să afle mai multe despre AI

Cercetarea relevă că AI este principalul subiect despre care investitorii individuali din întreaga lume intenționează să afle mai multe în următorul an (23%), urmat de criptoactive și tehnologia blockchain (22%), regulile fiscale (18%) și ETF-uri (17%). În România, deși strategiile de investiții bazate pe AI și criptoactivele se află și ele în fruntea listei (27% și 26%), interesul pentru ETF-uri este mult mai mare, 26% dintre respondenți intenționând să afle mai multe despre acest subiect.

La nivel global, în rândul diferitelor generații, învățarea despre strategiile de investiții bazate pe AI a fost alegerea principală în rândul milenialilor (27%, la egalitate cu cripto și blockchain), generației X (24%) și baby boomers (17%). Cu toate acestea, generația Z a arătat o preferință mai puternică pentru cripto și blockchain, 25% dintre ei menționând aceste subiecte.

„Investitorii individuali știu că AI nu este doar un cuvânt la modă. Mulți au experimentat deja instrumentele bazate pe AI și au experimentat direct potențialul acestora de a îmbunătăți strategiile de investiții. Cu toate acestea, tehnologia AI este încă în fază incipientă și prezintă mai multe provocări, cum ar fi înțelegerea algoritmilor, asigurarea acurateței datelor și integrarea acestor instrumente în strategiile lor. Aceste puncte sensibile sunt tocmai motivul pentru care atât de mulți investitori individuali sunt dornici să-și aprofundeze cunoștințele despre AI. Ei recunosc potențialul său transformator, dar înțeleg și că stăpânirea AI necesită învățare și adaptare continuă”, a adăugat Lale Akoner.

Investitorii individuali sunt optimiști în privința acțiunilor din domeniul AI

Ultima ediție a Retail Investor Beat a evidențiat faptul că investitorii individuali nu numai că sunt pregătiți să adopte instrumentele AI, dar rămân și optimiști în ceea ce privește sectorul AI ca investiție. Majoritatea (55%) se așteaptă ca prețul acțiunilor legate de AI să crească în 2025, în timp ce 23% cred că se vor stabiliza și doar 11% anticipează o scădere. Investitorii români sunt și mai optimiști, 60% dintre ei crezând că acestea vor crește.

AI și transformarea digitală în general se află în fruntea listei temelor pe termen lung pe care investitorii individuali le iau în considerare atunci când iau decizii de investiții, citate de 31% (38% în rândul românilor), urmate de 27% care se concentrează pe criptoactive și plăți digitale (35% dintre români), 26% au menționat tehnologia curată (28% în rândul românilor), 25% la nivel global și 32% dintre români au menționat robotica și automatizarea. Alte teme au inclus îmbătrânirea populației (24% la nivel global și 20% în România) și creșterea clasei mijlocii globale, inclusiv cheltuielile de consum și discreționare (22% față de 26%).

Bogdan Maioreanu, analist de piață eToro pentru România, a punctat faptul că sondajul arată că investitorii individuali români sunt mai interesați de AI ca temă de investiții pe termen lung decât media globală. „Acest lucru arată că ei sunt printre primii care adoptă aceste noi tendințe digitale, chiar dacă România în sine rămâne în urma multor țări similare în domenii precum implementarea AI, plățile digitale, robotica sau vehiculele electrice”, a spus el.

„Investitorii individuali văd AI nu doar ca un instrument, ci ca una dintre cele mai puternice narative de creștere de pe piață. Cu peste jumătate dintre ei așteptându-se ca prețurile acțiunilor legate de AI să crească în 2025, încrederea rămâne ridicată că sectorul va continua să înregistreze performanțe puternice, pe măsură ce companiile utilizează AI pentru a stimula eficiența, inovarea și profitabilitatea. Deși volatilitatea pe termen scurt este întotdeauna posibilă, traiectoria pe termen lung a inteligenței artificiale rămâne o temă centrală pentru investitorii din întreaga lume”, a adăugat Lale Akoner.