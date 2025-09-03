Foto Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni: poziția României în clasamentul european

O masă „adecvată” rămâne un lux pentru mulți europeni, mai ales pentru cei care trăiesc cu grija zilei de mâine, în timp ce inegalitățile între țări și grupuri sociale rămân evidente.

În 2024, 8,5% din populația Uniunii Europene nu și-a permis o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile, cu 1,0 punct procentual (pp) mai puțin decât în 2023 (9,5%), potrivit Eurostat.

Procentul a fost semnificativ mai ridicat în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, 19,4%, față de 6,4% în cazul persoanelor care nu se aflau în această situație.

La nivel național, cel mai mare procent de persoane aflate în risc de sărăcie care nu și-au permis o masă adecvată a fost înregistrat în Slovacia (39,8%), urmată de Bulgaria (37,7%) și Ungaria (37,3%).

În schimb, cele mai mici procente s-au consemnat în Cipru (3,5%), Irlanda și Portugalia (ambele 5,1%).

În România, peste 25% dintre persoane se află în risc de sărăcie, conform graficului de mai jos:

Capacitatea de a-ți permite o masă cu carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile se numără printre elementele analizate la nivel de gospodărie pentru a calcula rata de privare materială și socială severă.

Aceasta reprezintă una dintre componentele indicatorului privind persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Indicatorul este utilizat pentru a monitoriza obiectivul principal legat de sărăcie și incluziune socială din Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale.