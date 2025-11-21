search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Mediul de afaceri din România și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 16 ani

0
0
Publicat:

Mediul de afaceri din România si-a triplat cifra de afaceri, iar profitabilitatea companiilor a crescut de peste patru ori din 2008 până la finalul anului trecut, ajungând la profituri nete de 229 miliarde lei în 2024, potrivit unui studiu de specialitate.

analiza-economica-proiectie-financiara-economist-calcule-grafice-evaluare-companii

Analiza datelor financiare oficiale din perioada 2008-2024 arată transformarea profundă prin care a trecut mediul de afaceri din România în ultimul deceniu și jumătate. Cifra de afaceri cumulată a crescut de peste trei ori (de la 857 la 2.677 miliarde lei), profiturile nete s-au multiplicat de 4,5 ori (la 229 miliarde lei), iar raportul dintre profituri și pierderi a ajuns la un nivel record: peste 4 lei profit pentru fiecare 1 leu pierdere.

Perioda analizata reflecta cea mai consistentă perioadă de transformare din istoria businessului românesc. De la criza financiară globală, trecând prin pandemie și până la inflația accelerată din ultimii ani, companiile românești au traversat perioade de ajustări rapide, urmate de consolidare și creștere accelerată - ieșind din fiecare criză mai puternice decât au intrat.

„Datele arată o realitate incontestabilă: mediul de afaceri românesc a intrat într-o etapă de maturitate. Avem mai multe companii active, afaceri de peste trei ori mai mari, profituri de patru ori mai mari și o eficiență net superioară față de acum un deceniu și jumătate. Este dovada că mediul de business românesc nu doar a supraviețuit crizelor - ci a ieșit din ele mai puternic. Desigur, acesta nu este un motiv suficient să primească în continuare tot mai multe piedici", declară declară Ionuț Bonoiu, Head of Context & Clarity, Termene.ro.

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului realizat de Termene este că această transformare s-a produs fără o creștere semnificativă a numărului de angajați. Numărul total de salariați din companiile românești a rămas relativ constant pe parcursul perioadei analizate, în jurul valorii de 4,1 milioane.

În aceste condiții, productivitatea muncii (cifra de afaceri per angajat) a crescut de aproape trei ori, iar profitul net per angajat s-a multiplicat de peste patru ori - un semn clar că firmele românești au crescut prin optimizare, digitalizare și profesionalizare.

Radiografia transformării mediului de business între 2008–2024

Numărul companiilor active, care au depus bilanț, a crescut cu 65% în perioada 2008 - 2024, depășind în 2023 pragul de 900.000 de firme. Totodată, ponderea companiilor care generează efectiv venituri (cifră de afaceri de cel puțin 1 leu) a urcat de la 33% în 2008 la 77% în 2024 - un indicator cheie al maturizării mediului de afaceri. Segmentul companiilor cu afaceri de peste 1 milion de lei aproape s-a triplat, ajungând la 149.000 de entități.

Cifra de afaceri cumulată a companiilor românești a crescut de la 857 miliarde lei în 2008 la 2.677 miliarde lei în 2024 - o creștere de peste 3 ori.

Chiar dacă ritmul s-a temperat în ultimii ani, creșterea medie anuală compusă (CAGR) rămâne peste 7%.

Profitul brut a crescut în perioada 2008-2024 de 4,4 ori, ajungând la 264,5 miliarde lei, iar profitul net a avansat de 4,5 ori, la 229,1 miliarde lei.

Pierderea totală raportată a crescut mult mai lent (doar +50% în perioada analizată), ceea ce a dus la un raport record de peste 4 lei profit pentru fiecare 1 leu pierdere - cel mai bun nivel din perioada analizată.

Cifre esențiale

• +65% creștere a numărului companiilor active (2008–2024)

• aprox. 900.000 companii cu bilanț depus în 2023 (ușoară scădere în 2024, dar este de așteptat ca valoarea să crească în următoare perioadă)

• 77% firme cu venituri efective (vs. 33% în 2008)

• 149.000 companii cu afaceri de peste 1 milion lei în 2024 (vs. 57.000 în 2008)

• 2.677 mld. lei – cifra de afaceri totală (de peste 3 ori mai mare vs. 2008)

• 264,5 mld. lei – profit brut (de 4,4 ori mai mare)

• 229,1 mld. lei – profit net (de 4,5 ori mai mare)

• peste 4 : 1 – raport profit/pierderi în 2024

• 4.020 mld. lei – active totale în 2024 (de 4 ori mai mari vs. 2008)

• 2.191 mld. lei – capitaluri proprii în 2024 (de 6 ori mai mari vs. 2008)

• 4,1 milioane - angajați în 2024 (creștere de 1,5% față de 2008)

Precizare metodologică (date valabile la 1 noiembrie 2025)

Analiza acoperă perioada 2008–2024 și se bazează pe date financiare oficiale depuse de companiile românești la Ministerul Finanțelor, procesate și integrate prin platforma Termene.ro. Studiul include toate companiile active care au depus bilanț în perioada analizată.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Ce riscuri ai dacă refuzi testarea cu etilotestul sau recoltarea probelor biologice
playtech.ro
image
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Ce declarații au făcut părinții Sarei după 7 ore de audieri. În ce stare se afla fetița când a fost dusă la stomatolog: „Nici cel mai mic semn...”
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!