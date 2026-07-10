search
Vineri, 10 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Marile branduri de lux pariază pe produsele second-hand. Ce își doresc, de fapt, clienții

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la felul în care își cheltuie banii, chiar și piața produselor de lux trece printr-o transformare discretă, dar profundă. După mai mulți ani marcați de inflație ridicată și costuri tot mai mari ale vieții, cumpărătorii nu renunță neapărat la produsele premium, ci caută modalități mai inteligente de a le achiziționa.

Patru tinere îmbrăcate la modă
Luxul la mâna a doua nu mai este un compromis. Foto arhivă

Pentru mulți, piața produselor pre-owned (articole de lux second-hand, certificate și autentificate) a devenit o alternativă care oferă acces la brandurile dorite la prețuri mai accesibile. Iar ceea ce până de curând era privit ca o piață paralelă începe să fie integrat chiar în strategia marilor case de modă.

Potrivit ediției 2026 a studiului EY Luxury Client Index, piața produselor pre-owned nu mai este percepută de branduri ca o amenințare la adresa exclusivității, ci ca o oportunitate de a atrage noi categorii de clienți și de a consolida relația cu cei existenți.

Produsele second-hand devin o poartă de intrare în universul luxului

Studiul, realizat pe un eșantion de 1.631 de consumatori din 11 piețe internaționale, arată că interesul pentru produsele de lux certificate second-hand continuă să crească.

62% dintre clienții aspiraționali spun că ar cumpăra produse pre-owned direct de la brandurile care le-au produs, procent în creștere cu opt puncte procentuale față de anul precedent.

În același timp, temerea că astfel de produse ar afecta imaginea exclusivistă a unui brand pare să se estompeze. Doar 24% dintre respondenți cred că ofertele de produse pre-owned reduc prestigiul unei mărci, iar numai 6% afirmă că acestea i-ar face mai puțin dispuși să cumpere.

Mai mult, aproape jumătate dintre participanți spun că efectul este exact opus. 46% declară că existența unor produse second-hand certificate îi încurajează să cumpere, iar în cazul generației Z procentul ajunge la 53%.

Aceste cifre sugerează că piața pre-owned nu mai concurează direct cu produsele noi, ci funcționează ca o etapă prin care consumatorii intră în universul unui brand și dezvoltă o relație pe termen lung cu acesta.

Exclusivitatea nu mai înseamnă doar raritate

Ani la rând, exclusivitatea a fost construită în jurul accesului limitat și al prețurilor ridicate. Astăzi însă, industria începe să redefinească acest concept.

Adriana Tabac, Associate Director, Brand, Marketing & Communications EY România, spune că cea mai importantă concluzie a studiului este că exclusivitatea nu mai este apărată prin raritate, ci prin legitimitate.

Cu alte cuvinte, atunci când o casă de lux certifică un produs pre-owned, nu oferă o versiune mai ieftină a unui articol, ci demonstrează că acel produs și-a păstrat valoarea în timp. Certificarea devine astfel o garanție a autenticității și a calității, iar piața second-hand se transformă într-o extensie firească a universului brandului.

Această schimbare vine după o perioadă în care multe case de lux au urmărit extinderea rapidă a vânzărilor. Astăzi, accentul revine pe elementele care au consacrat industria: creativitatea, manufactura artizanală și relația construită în timp cu clientul.

Calitatea rămâne cel mai important criteriu

Deși comportamentul consumatorilor se schimbă, valorile fundamentale ale luxului rămân aceleași.

Pentru 65% dintre respondenți, calitatea materialelor reprezintă principalul criteriu de achiziție, iar 52% spun că tradiția brandului influențează decisiv alegerea.

În cazul cumpărătorilor fideli brandurilor consacrate, 68% indică tradiția și prestigiul drept principalele motive pentru care aleg un anumit produs.

Atașamentul față de istoria mărcilor crește odată cu vârsta: dacă în rândul generației Z doar 46% consideră tradiția un factor esențial, procentul urcă la 67% în cazul generației baby boomers.

ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Vor fi vizați și românii cu mașini scumpe, dar fără venituri declarate

Experiența devine la fel de importantă ca produsul

Pentru industria luxului, provocarea nu mai este doar să vândă produse, ci să creeze relații de lungă durată cu clienții.

Studiul EY arată că 75% dintre respondenți ar cumpăra din nou de la un brand care le oferă experiențe gratuite, iar 73% sunt dispuși să plătească pentru acces la evenimente exclusiviste.

Cu toate acestea, aproape o treime dintre participanți spun că nu au primit în ultimul an invitații sau experiențe dedicate, ceea ce arată că există încă un potențial important de dezvoltare.

În paralel, crește și interesul pentru serviciile bazate pe abonament. 63% dintre consumatori spun că ar lua în calcul o astfel de ofertă dacă aceasta le-ar oferi acces exclusiv la produse, selecții personalizate sau experiențe VIP.

Inteligența artificială schimbă modul în care cumpărăm lux

Transformarea industriei este accelerată și de tehnologie. 94% dintre respondenți consideră că inteligența artificială poate îmbunătăți experiența de cumpărare, în special prin recomandări personalizate, căutări online mai eficiente și aplicații inteligente în magazine.

Totuși, consumatorii transmit un mesaj clar: tehnologia trebuie să completeze, nu să înlocuiască relația umană.

72% dintre participanți spun că principala lor preocupare este pierderea interacțiunii directe cu personalul magazinelor.

Boutique-ul rămâne locul în care se construiește relația cu clientul

Deși documentarea și compararea produselor începe, de cele mai multe ori, online, achiziția finală are loc în continuare în magazinele fizice.

71% dintre respondenți spun că ultima lor achiziție a fost făcută într-un boutique al brandului, iar 67% declară că sunt foarte mulțumiți de experiența oferită.

Consultanța personalizată, atenția acordată fiecărui client și recomandările de stil rămân principalele motive pentru care magazinele fizice continuă să domine segmentul de lux.

Ce înseamnă această tendință pentru România

Deși studiul are o dimensiune globală, concluziile sale sunt relevante și pentru piața locală.

Într-un context în care consumatorii români sunt mai atenți la cheltuieli decât în urmă cu câțiva ani, iar raportul dintre preț și valoare cântărește tot mai mult în decizia de cumpărare, piața produselor de lux pre-owned are toate șansele să continue să se dezvolte. În același timp, accesul facil la platforme internaționale de revânzare și schimbarea de mentalitate în rândul generațiilor tinere contribuie la normalizarea acestui tip de consum.

Trei case de modă de lux, amendate de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale. La cât ajunge totalul sancțiunilor

Mai important însă este faptul că schimbarea nu vine doar din partea cumpărătorilor, ci și a industriei. Dacă până nu demult piața second-hand era tolerată, astăzi marile branduri încep să o integreze în propriile strategii de business.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
digi24.ro
image
Momente de panică într-un avion Ryanair care zbura spre München. Un geam s-a spart la scurt timp după decolare. VIDEO
stirileprotv.ro
image
INSP demontează informația potrivit căreia angajata Metrorex ar fi fost infectată cu o bacterie periculoasă, după inundația de la Piața Victoriei 2. „Nu a fost expusă la apa revărsată”
gandul.ro
image
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
mediafax.ro
image
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
fanatik.ro
image
Ce spun turiștii români despre autostrăzile din Turcia: „Cu 100 de ani înaintea noastră”
libertatea.ro
image
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
digi24.ro
image
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
gsp.ro
image
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
digisport.ro
image
5 legume care conțin mai multe fibre decât broccoli. Medicii nutriționiști le recomandă tuturor
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
observatornews.ro
image
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze
cancan.ro
image
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
prosport.ro
image
Cât costă o cafea sau o apă în Istanbul în iulie 2026. Preţurile i-au uimit pe români: „Nici nu se compară cu ce e la noi”
playtech.ro
image
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
fanatik.ro
image
Adrian Cozma aprinde becul în „cămara” PSD: Contracte de peste un milion de lei din bani publici
ziare.com
image
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
digisport.ro
image
BEACH, PLEASE! 2026 continuă în forță: Ziua 1 a adus show-uri spectaculoase și o energie care a ținut festivalul viu până târziu în noapte
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini uluitoare din casa lui Philipp Plein și a Andreei Sasu. Luxul este orbitor. Doar în filme mai vezi așa ceva! Reședința e amenajată într-un stil extravagant / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
520 de lei în plus la pensie. Românii care primesc acești bani în fiecare lună
mediaflux.ro
image
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
VIDEO HaiHui in doi au ajuns în cea mai sălbatică zonă din SUA. Drumul spectaculos prin Yukon și Alaska, printre urși grizzly și locuri unde oamenii dispar fără urmă
actualitate.net
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei
click.ro
image
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
click.ro
image
Două zodii văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Astrele le schimbă destinul
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vocea României” aduce un sezon plin de surprize. Vedeta care revine în echipa show-ului muzical. „Fiecare are dreptul să facă și să considere cum vrea”
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei

OK! Magazine

image
Seducătoarea erudită a ajuns regină britanică după ce regele a avut-o întâi amantă pe însăși sora sa. Vremuri întunecate la Palat

Click! Pentru femei

image
Mariajul neconvențional al lui Bonnie Tyler: o poveste de iubire care a rezistat peste cinci decenii

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime