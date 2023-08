Mai multe bănci americane au fost retrogradate. Avertismentul Moody's

Agenţia de rating Moody's a retrogradat luni mai multe bănci americane de talie mică şi mijlocie, adăugând că ar putea retrograda şi unele dintre cele mai mari bănci americane.

Potrivit Moody's, credibilitatea sectorului ar urma să fie pusă sub semnul întrebării de riscurile de finanţare şi profitabilitatea redusă, transmite Reuters.

Moody's a redus cu o treaptă calificativele pentru 10 bănci americane şi de asemenea a plasat sub revizuire pentru o posibilă retrogradare calificativele pentru şase mari bănci, inclusiv Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street şi Truist Financial.

"Rezultatele pe trimestrul al doilea anunţate de multe bănci arată presiuni crescute asupra profitabilităţii care le vor reduce capacitatea de generare internă de capital", a apreciat Moody's într-un comunicat de presă. "Asta vine pe fondul unei preconizate recesiuni uşoare a SUA la începutul lui 2024 iar calitatea activelor urmează să se deterioreze, cu riscuri speciale pentru portofoliile imobiliare comerciale ale unor bănci", a adăugat agenţia de evaluare.

Moody's a subliniat că expunerile ridicate pe portofoliile imobiliare comerciale sunt un risc important având în vedere creşterea dobânzilor, scăderea cererii de birouri ca urmare a muncii de acasă şi reducerea creditului disponibil pentru segmentul de imobiliare comerciale.

Tot luni, Moody's a revizuit la "negativă" perspectiva pentru 11 bănci americane importante, inclusiv Capital One, Citizens Financial şi Fifth Third Bancorp.

Colapsul Silicon Valley Bank şi Signature Bank la începutul acestui an a declanşat o criză de încredere în sectorul bancar american, astfel că au avut loc retrageri masive de depozite din mai multe bănci regionale în pofida faptului că autorităţile au lansat măsuri de urgenţă pentru consolidarea încrederii în sistemul bancar.

Decizia Moody's vine în contextul înăspririi condiţiilor monetare după cel mai rapid ritm de majorare a dobânzilor anunţat de Rezerva Federală americană în ultimele decenii. Dobânzile majorate au redus cererea de credite şi activitatea de creditare şi de asemenea a majorat şansele unei recesiuni, punând presiune asupra unor sectoare, cum este cel imobiliar, să se ajusteze la realităţile de după pandemie.