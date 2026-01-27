Locuri de muncă pentru români în Norvegia, Suedia, Irlanda și Germania. Salariile ajung și la peste 46.000 de euro brut/an

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, peste 270 de locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia, potrivit Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM).

Astfel, în Norvegia sunt disponibile 103 posturi (lucrător în producţie - prelucrarea somonului, mecanic de biciclete), în Suedia, oferta cumulează 90 de posturi (operator de proces - zona topitorie, operator de proces - turnare continuă, mecanic - zona laminorului la cald, electrician - zona de turnare, electrician - macarale şi echipamente de ridicare, mecanic - macarale şi echipamente de ridicare, operator de proces - zona laminorului la cald, mecanic - zona topitorie, electrician), în Irlanda sunt disponibile 25 de posturi (zidar - pietrar, îngrijitor persoane), în Italia - 15 posturi (şofer autobuz), în Germania - 11 posturi (fizioterapeut, lucrător în producţie - procesare produse din carne), arată agenția într-un comunicat citat de Agerpres.

În Olanda sunt disponibile 11 posturi (mecanic asamblare, personal de punte, timonier), în Slovenia oferta include 8 posturi (montator pardoseli, chimist dezvoltare produse cosmetice, cameristă hotel, bucătar a la carte, ospătar/chelner), în Finlanda sunt disponibile 6 posturi (montator de ţevi în şantier naval, sudor TIG, sudor MIG/MAG), iar în Franţ, două posturi (carosier/tinichigiu auto).

46.644 euro brut/an pentru posturile de zidar - pietrar

Contractele de muncă pot fi sezoniere sau pot avea durată nedeterminată.

Salariul oferit este de 46.644 euro brut/an pentru posturile de zidar - pietrar, 2.959 - 3.381 euro brut/lună pentru posturile de mecanic de biciclete, 3.700 euro brut/lună pentru electrician, mecanic - zona laminorului la cald, electrician - zona de turnare şi mecanic - zona topitorie, 3.000 - 4.000 euro brut/lună pentru timonier, 3.334 euro brut/lună pentru posturile de operator de proces şi mecanic - macarale şi echipamente de ridicare, 3.425 euro brut/lună pentru operator de proces - turnare continuă, electrician - macarale şi echipamente de ridicare şi operator de proces - zona laminorului la cald, 2.800-3.400 euro brut/lună pentru mecanic asamblare.

Fizioterapeuții şi montatorii pardoseli pot câștiga 3.500 euro brut/lună

De asemenea, se acordă un salariu de 2.600 euro brut/lună pentru posturile de fizioterapeut şi montator pardoseli, 2.500 - 3.500 euro brut/lună pentru posturile de personal de punte, 2.500 euro brut/lună pentru chimist dezvoltare produse cosmetice, 2.169 - 3.280,50 euro brut/lună pentru posturile de îngrijitor persoane, 1.900 - 2.500 euro brut/lună pentru carosier/tinichigiu auto, 1.560 euro brut/lună pentru posturile de şofer autobuz, 1.280 euro brut/lună pentru posturile de cameristă hotel, bucătar a la carte şi ospătar/chelner, 19,31 euro brut/oră pentru posturile de lucrător în producţie - prelucrarea somonului, 17-19 euro brut/oră pentru sudor TIG, 15,50-18 euro brut/oră pentru montator de ţevi în şantier naval, 15,50-17 euro brut/oră pentru posturile de sudor MIG/MAG şi 14 euro brut/oră pentru lucrător în producţie - procesare produse din carne.

„Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză", se menţionează în comunicat.