search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Locuri de muncă pentru români în Norvegia, Suedia, Irlanda și Germania. Salariile ajung și la peste 46.000 de euro brut/an

0
0
Publicat:

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, peste 270 de locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia, potrivit Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM).

Muncitori în construcții - Norvegia. FOTO Shutterstock
Muncitori în construcții - Norvegia. FOTO Shutterstock

Astfel, în Norvegia sunt disponibile 103 posturi (lucrător în producţie - prelucrarea somonului, mecanic de biciclete), în Suedia, oferta cumulează 90 de posturi (operator de proces - zona topitorie, operator de proces - turnare continuă, mecanic - zona laminorului la cald, electrician - zona de turnare, electrician - macarale şi echipamente de ridicare, mecanic - macarale şi echipamente de ridicare, operator de proces - zona laminorului la cald, mecanic - zona topitorie, electrician), în Irlanda sunt disponibile 25 de posturi (zidar - pietrar, îngrijitor persoane), în Italia - 15 posturi (şofer autobuz), în Germania - 11 posturi (fizioterapeut, lucrător în producţie - procesare produse din carne), arată agenția într-un comunicat citat de Agerpres.

În Olanda sunt disponibile 11 posturi (mecanic asamblare, personal de punte, timonier), în Slovenia oferta include 8 posturi (montator pardoseli, chimist dezvoltare produse cosmetice, cameristă hotel, bucătar a la carte, ospătar/chelner), în Finlanda sunt disponibile 6 posturi (montator de ţevi în şantier naval, sudor TIG, sudor MIG/MAG), iar în Franţ, două posturi (carosier/tinichigiu auto).

46.644 euro brut/an pentru posturile de zidar - pietrar

Contractele de muncă pot fi sezoniere sau pot avea durată nedeterminată.

Salariul oferit este de 46.644 euro brut/an pentru posturile de zidar - pietrar, 2.959 - 3.381 euro brut/lună pentru posturile de mecanic de biciclete, 3.700 euro brut/lună pentru electrician, mecanic - zona laminorului la cald, electrician - zona de turnare şi mecanic - zona topitorie, 3.000 - 4.000 euro brut/lună pentru timonier, 3.334 euro brut/lună pentru posturile de operator de proces şi mecanic - macarale şi echipamente de ridicare, 3.425 euro brut/lună pentru operator de proces - turnare continuă, electrician - macarale şi echipamente de ridicare şi operator de proces - zona laminorului la cald, 2.800-3.400 euro brut/lună pentru mecanic asamblare.

Fizioterapeuții şi montatorii pardoseli pot câștiga 3.500 euro brut/lună

De asemenea, se acordă un salariu de 2.600 euro brut/lună pentru posturile de fizioterapeut şi montator pardoseli, 2.500 - 3.500 euro brut/lună pentru posturile de personal de punte, 2.500 euro brut/lună pentru chimist dezvoltare produse cosmetice, 2.169 - 3.280,50 euro brut/lună pentru posturile de îngrijitor persoane, 1.900 - 2.500 euro brut/lună pentru carosier/tinichigiu auto, 1.560 euro brut/lună pentru posturile de şofer autobuz, 1.280 euro brut/lună pentru posturile de cameristă hotel, bucătar a la carte şi ospătar/chelner, 19,31 euro brut/oră pentru posturile de lucrător în producţie - prelucrarea somonului, 17-19 euro brut/oră pentru sudor TIG, 15,50-18 euro brut/oră pentru montator de ţevi în şantier naval, 15,50-17 euro brut/oră pentru posturile de sudor MIG/MAG şi 14 euro brut/oră pentru lucrător în producţie - procesare produse din carne.

„Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză", se menţionează în comunicat.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Autoritățile din Grecia, decizie imediată după tragedia de pe ”drumul morții” din județul Timiș
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune cuvântul
playtech.ro
image
Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Trump exercită presiuni asupra Kievului! Forțează Ucraina să cedeze întreg Dombasul, Rusiei
mediaflux.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi