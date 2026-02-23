Legumele și fructele au depășit carnea la preț. Românii simt creșterea alimentelor în Postul Paștelui 2026

Odată cu începerea Postului Paștelui, luni, 23 februarie 2026, românii se confruntă cu prețuri record la legume și fructe, unele produse ajungând să fie mai scumpe decât carnea. Această situație face ca perioada postului să fie dificilă pentru multe familii, care trebuie să-și adapteze meniurile la bugetul disponibil.

Potrivit comercianților, legumele și fructele au înregistrat scumpiri de 10-15% față de aceeași perioadă a anului trecut. În piețele din Constanța, cumpărătorii privesc atent tarabele, dar renunță adesea la dovlecei, ardei sau vinete, considerând prețurile prea mari. Situația este similară și în județul Mureș, unde primele verdețuri de sezon au apărut deja pe tarabe. Mulți preferă să facă cumpărături în hipermarketuri, în speranța unor oferte mai accesibile, notează Libertatea.ro.

Prețurile la principalele alimente de post

În 2026, un kilogram de roșii, vinete sau ardei costă între 25 și 35 de lei, iar dovleceii se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul. Salata verde ajunge la 6 lei legătura, iar fasolea și spanacul la 15 lei kilogramul. Fructele sunt, de asemenea, scumpe: merele costă între 6 și 10 lei kilogramul, iar perele ajung la 15 lei. Surprinzător, unele oferte la carne sunt mai ieftine decât anumite legume sau fructe. Nucile rămân printre cele mai costisitoare produse, cu prețuri de 35-50 lei/kg.

Inflația și impactul asupra consumului

În ianuarie 2026, inflația anuală a atins 9,6%, iar produsele alimentare au urcat cu aproape 8% comparativ cu ianuarie 2025. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la cacao și cafea, cu peste 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 10%, însă prețul lor a crescut ușor față de luna precedentă. Banca Națională estimează că inflația va ajunge la 3,7% până la finalul anului 2026.

Creșterile de preț afectează și alte produse de bază pentru mesele de post, iar românii sunt nevoiți să-și reducă cheltuielile și să renunțe la anumite alimente mai scumpe sau la diversitatea din farfurie. Situația reflectă presiunea inflației și cererea mare de legume și fructe specifice postului, în contextul în care multe familii încearcă să respecte tradiția, dar și să nu depășească bugetul.