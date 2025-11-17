Reţetă de paste de post, simplă şi rapidă, recomandată de chef Cătălin Scărlătescu

O rețetă simplă și rapidă de paste de post, creată de chef Cătălin Scărlătescu, vă poate ajuta nu doar să respectați Postul Crăciunului, ci și să vă bucurați de o masă gustoasă, sănătoasă și sățioasă.

O provocare constantă a perioadei postului Crăciunului este să găsești preparate gustoase, hrănitoare și rapide, care să nu fie „de dulce”. În contextul în care pe piață există numeroase produse etichetate „de post”, dar nu întotdeauna sănătoase sau accesibile, soluțiile simple și testate în bucătărie devin tot mai căutate.

În acest sens, vă aducem în atenţie o rețetă de paste de post extrem de ușor de realizat, recomandată de chef Cătălin Scărlătescu, cunoscut pentru preferința sa pentru preparate cu ingrediente puține, dar atent alese. Aceasta este potrivită nu doar pentru cei care țin postul, ci și pentru oricine doreşte o masă rapidă și aromată.

Ingrediente

Rețeta se bazează pe cinci ingrediente aflate la îndemână:

* 1 kilogram de paste scurte

* busuioc proaspăt

* rucola

* ulei de măsline

* muguri de pin.

În funcţie de gustul fiecăruia, se pot adăuga sare şi piper.

Preparare

Pastele scurte reprezintă baza rețetei, oferind o bază potrivită pentru sos. În timp ce pastele fierb, cu ajutorul blenderului, busuiocul și rucola se toacă și se transformă într-un sos care va avea o culoare verde intens, în care se adaugă uleiul de măsline până la omogenizare. O parte din mugurii de pin, ușor prăjiți pentru a-și elibera aroma, se adaugă în sos, iar cealaltă parte se pune separat peste paste după ce a fost adăugat sosul, pentru a conferi o textură plăcută preparatului.





Potrivit cunoscutului chef Cătălin Scărlătescu, această combinație de ingrediente aduce arome naturale și echilibrate: busuiocul oferă note proaspete, rucola adaugă o ușoară amăreală, iar mugurii de pin oferă consistență și gust delicat de nucă. Pastele fierbinți absorb sosul fără proceduri suplimentare, iar sosul este gata în timpul fierberii pastelor.

Pe lângă simplitatea şi rapiditatea cu care poate fi preparată, rețeta are și avantaje nutriționale: nu conține grăsimi grele, iar combinația de verdețuri și ulei de măsline oferă un aport echilibrat de nutrienți.