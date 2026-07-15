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Kaufland: peste 3 miliarde de euro, cea mai mare sumă plătită de o companie privată furnizorilor autohtoni

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Kaufland a generat o contribuție de 2,89 miliarde de euro la economia României în anul financiar 2025, echivalentul a aproximativ 0,8% din PIB-ul național, potrivit studiului de impact socio-economic al companiei, realizat cu sprijinul  KPMG.

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Retailerul a înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro în perioada martie 2025 – februarie 2026, iar aproximativ 80% din cheltuielile totale cu furnizorii au fost alocate partenerilor locali, depășind valoarea de 3,05 miliarde de euro. 

Kaufland colaborează cu peste 2.500 de furnizori din România, iar potrivit studiului, 65 de cenți din fiecare euro cheltuit de clienți la casele de marcat ajung către afaceri din România.

În același timp, pentru fiecare euro de Valoare Adăugată Brută generat direct de Kaufland România, alți 3,27 euro sunt generați în economia locală prin efectele indirecte și induse ale activității companiei.

Peste 131.000 de locuri de muncă susținute în economie

Kaufland are peste 18.200 de angajați în România, în rețeaua de peste 195 de magazine, două centre logistice și două sedii administrative. Impactul total asupra pieței muncii este însă estimat la peste 131.000 de locuri de muncă cu normă întreagă, susținute direct, indirect și indus. Numărul reprezintă aproximativ 2,41% din forța de muncă națională.

Conform studiului, fiecare angajat direct al Kaufland România sprijină alte 7,5 locuri de muncă în economia românească. Retailerul are în plan extinderea rețelei la 250 de magazine în România și Republica Moldova până în 2030.

Investiții de 135 de milioane de euro. Contribuție de 374 de milioane de euro la buget

În anul financiar 2025, Kaufland a investit 135 de milioane de euro în România, pentru achiziționarea și modernizarea activelor fixe.

Contribuția companiei la bugetul de stat s-a ridicat la 374 de milioane de euro, prin taxe și impozite. Din total, 241 de milioane de euro reprezintă taxe plătite la bugetul de stat, iar 133 de milioane de euro, taxe colectate la plată, inclusiv impozite pe salarii.

Pentru a ilustra dimensiunea sumei, studiul arată că valoarea contribuțiilor fiscale ar putea echivala cu:

  • peste 11 milioane de consultații medicale;
  • construcția unor spitale cu aproximativ 2.350 de paturi;
  • plata indemnizației anuale pentru aproximativ 217.000-317.000 de persoane cu dizabilități;
  • susținerea educației pentru peste 180.000 de elevi.

„Pentru noi, impactul nu se măsoară doar în rezultate economice, ci și în încrederea construită zi de zi: cu angajații, cu partenerii locali, cu furnizorii și cu milioanele de români care ne trec pragul. Acest nou studiu arată încă o dată că investițiile făcute cu responsabilitate pot genera valoare reală pentru economie și pentru comunități. Kaufland va continua să crească în România cu aceeași grijă pentru oameni, pentru resurse și pentru viitor, rămânând un partener implicat în dezvoltarea durabilă a țării”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România și Republica Moldova.

9,6 milioane de euro investite în proiecte pentru comunități

Kaufland a investit anul trecut 9,6 milioane de euro în proiecte de responsabilitate socială, suma reprezentând 4,7% din profitul brut al companiei în România. Investițiile au vizat proiecte din educație, protecția mediului, cultură, domeniul social, sport și promovarea unui stil de viață sănătos.

Compania derulează, de asemenea, inițiative pentru reducerea plasticului și a risipei alimentare, colectarea ambalajelor și susținerea agriculturii sustenabile. Peste 100 de spații comerciale Kaufland sunt dotate cu sisteme fotovoltaice.

În 2025, pentru al optulea an consecutiv, Kaufland România s-a clasat pe prima poziție în clasamentul companiilor transparente și performante în domeniul sustenabilității, potrivit Romania Corporate Sustainability & Transparency Index.

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