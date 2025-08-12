search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Nu „ni se confiscă banii". ASF trebuie să elimine confuziile

0
0
Publicat:

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a vorbit marți și despre proiectul de lege privind plata pensiilor private către beneficiari, spunând că lumea vede mai degrabă partea rea a lucrurilor, dar nu „ni se confiscă banii”, iar ASF ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a elimina confuziile.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu
Guvernatorul BNR îndeamnă ASF să elimine confuziile. Foto Inquam Photos

Părerea mea este ca ASF să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare, inclusiv cu materiale scrise. Nu este suficient să vorbeşti. Pur şi simplu să distribuie materiale, pentru că am văzut că sunt foarte multe confuzii. Este un fond de pensie, nu este un depozit, este o economisire a populaţiei dar într-un fond de pensie, nu în depozite şi aceste fonduri de pensii peste tot în lume au un regim de funcţionare şi o lege. Şi dacă ASF va continua acest efort, probabil confuziile se vor diminua. Şi ca să vă răspund direct, eu cred că acum dezbaterea publică, care e absolut necesară, este periclitată de confuzii. ASF trebuie să facă eforturi pentru a le elimina, să explice cum funcţionează în alte ţări, să facă un documentar", a explicat Mugur Isărescu.

Guvernatorul băncii centrale crede că trebuie explicat cum funcţionează fondurile de pensii şi că nu se confiscă banii.

Aşa este lumea vede mai degrabă partea rea, „ni se confiscă banii", „Ministerul de Finanţe sau Guvernul foloseşte banii". Ei ca să nu piardă din sumele reale, deci din aceste economisiri trebuie să plaseze banii undeva. Deocamdată, hai să fim sinceri, Misterul de Finanţe dă dobânzi mai bune decât băncile. Deci cine pe cine foloseşte? Putem spune şi că fondurile de pensii folosesc Guvernul româniei, nu e aşa? Şi atunci hai să ne liniştim puţin, că ce văd eu acum aşa un fel de tulburare, „ne-au luat banii", nu se confiscă nimic şi hai să vedem cum funcţionează fondurile astea de pensii", a spus Mugur Isărescu, marţi, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

El a menţionat că discuţia despre sistemul de pensii private datează de pe vremea când era premier, în anul 2000.

Proiectul de Lege privind plata pensiilor private Pilonul 2 și Pilonul 3 a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar acesta prevede două forme de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene. 

