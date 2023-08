Întârzieri uriașe pe Centura Zalău. Grindeanu: Nu vreau să fim nevoiți să reziliem contractul

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, marți, că rezilierea contractului pentru Varianta Ocolitoare Zalău este o măsură extremă la care nu vrea să fie nevoie să se ajungă.

„Rezilierea contractului pentru Varianta Ocolitoare Zalău este o măsură extremă la care nu vreau să fim nevoiți să apelăm! Asocierea de constructori români și chinezi înregistrează întârzieri pe cei 5,5 km ai acestui obiectiv. Paradoxal, totul din cauza partenerului român care îngreunează aplicarea legislației privind actualizarea prețurilor.”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a atras atenția asociatului român să își respecte obligațiile contractuale și să facă eforturi, alături de partenerul chinez, pentru finalizarea lucrărilor.

Sorin Grindeanu a precizat că una din problemele proiectului este faptul că antreprenorul chinez este asociat cu o companie românească, ce nu doreşte să îşi dea acordul pentru solicitarea de actualizare a preţurilor, conform Ordonanţei 64 din mai 2022.

„Aici e vorba de o asociere într-o companie chineză şi o companie din România, această companie din România fiind de un procent undeva sub 1%. În acest moment stadiul lucrărilor este undeva peste 50%, poate chiar spre 60%. Aşa cum ştiţi, pe toate lucrările din România noi am aplicat Ordonanţa 64 prin care se actualizează preţurilor materialelor. Ştiţi că datorită pandemiei, datorită războiului din Ucraina, preţurile au explodat. (...) Surprinzător, pe această centură de la Zalău, această Ordonanţă 64 nu se poate aplica, ceea ce duce la pierderi de câteva zeci de milioane. Noi dorim legal să putem să aplicăm această Ordonanţă 64. Dar acest lucru este este blocat în acest moment. Din ce-mi spun colegii mei, care ştiu foarte bine situaţia, această companie românească care, deşi e sub 1%, are un fel, nu mă feresc să spun, că nu e altceva decât ceea ce spun, un soi de şantaj asupra companiei mari", a declarat Sorin Grindeanu.

În prezent, progresul fizic al lucrărilor a depășit 50%, iar, în mod realist, „lucrările pot fi finalizate în vara anului viitor, dacă ambii parteneri abordează cu seriozitate contractul.”, subliniază oficialul din Transporturi.

Grindeanu mai menționează că aceasta este ultima atenționare pe care o va face celor doi parteneri.

„Îmi doresc ca Asocierea româno-chineză să găsească resursele necesare pentru recuperarea întârzierilor, astfel încât să evităm rezilierea acestui contract. Ambii parteneri trebuie să înțeleagă că aceasta este ultima atenționare pe care o primesc!”, a precizat ministrul Transporturilor.

Contractul de finanţare pentru proiectul 'Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625-DJ 191C' a fost semnat în 27 octombrie 2020 prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, constructorul fiind asocierea Synohidro Corporation Limited din China şi Good Prod SRL, din România, cu preţul de 185.538.106,56 de lei fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia şoselei de centură a municipiului Zalău, între DN 1F, km 79+625 şi DJ 191C, în lungime de 5,535 km, care include proiectarea şi execuţia a cinci viaducte şi două poduri, precum şi a intersecţiilor giratorii cu DN1F şi cu DJ 191C.