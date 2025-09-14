search
Inflația, principala grijă a investitorilor români. Cum își protejează economiile

Publicat:

Investitorii români au temeri mari privind inflația, cu atât mai mult cu cât creșterea TVA din luna august a majorat indicele prețurilor de consum cu 2,1% față de luna iulie.

Un bărbat privește un grafic bursier pe un telefon în fața unui ecran
Investitorii români au mare încredere în potențialul acțiunilor pe bursele americane. Foto Pixabay

Investitorii individuali își recâștigă încrederea în potențialul pe termen lung al pieței americane după două trimestre de declin și și-au mărit expunerea, potrivit ultimului raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.

Sondajul, care a chestionat 11.000 de investitori individuali din 13 țări, relevă că 38% consideră acum SUA ca fiind regiunea cu cel mai puternic potențial de randament pe termen lung, o creștere de 12% față de trimestrul anterior. Acest lucru inversează tendința de scădere consecutivă de 9% în T1, respectiv 17% în T2.

România are cel mai mare procent de investitori (46%), după cei americani (64%), care consideră SUA ca fiind regiunea cea cu cele mai puternice randamente pe termen lung. Este o creștere de 15% față de rezultatele din T2, dar o scădere de 5% față de T1. Această încredere se reflectă și în portofoliile investitorilor. La nivel global, 43% dintre investitori au acum expunere pe piața americană (41% dintre investitorii români), o creștere de 8% față de trimestrul anterior și un nivel record de la debutul sondajului eToro Retail Investor Beat în primul trimestru al anului 2023.

Comentând datele, Bogdan Maioreanu, analist de piață pentru România la eToro, a declarat: „La începutul acestui an, temerile crescânde legate de instabilitatea politică din SUA și incertitudinea macroeconomică i-au determinat pe investitorii individuali să-și diversifice portofoliile, crescând expunerea pe piețele din Europa și piețele emergente și reducând în același timp participațiile în SUA. Acum, odată cu creșterea încrederii în reziliența economică a Americii, acest model se schimbă. Portofoliile se îndreaptă din nou către SUA, reflectând înțelegerea faptului că, și în contextul diversificării globale, piața americană rămâne esențială pentru creșterea pe termen lung.

Investitorii își reduc expunerea la acțiunile din grupul celor „7 Magnifici”

Când au fost întrebați cum cred că se vor comporta în 2025 așa-numitele acțiuni din grupul celor „7 Magnifici” (Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia și Alphabet), investitorii individuali au exprimat o perspectivă moderată. Atât investitorii români, cât și cei globali (13%) se așteaptă ca aceste acțiuni să depășească semnificativ performanța pieței, în timp ce 33% (34% dintre investitorii români) cred că vor depăși doar ușor performanța pieței.

Datele au arătat că, față de anul trecut, numărul investitorilor care intenționează să-și reducă investițiile a crescut marginal pentru toate acțiunile din grupul celor „7 Magnifici”. Meta, Apple, Nvidia și Tesla au înregistrat fiecare o creștere de 2%, în timp ce restul companiilor au înregistrat o creștere de 1%. Investitorii individuali și-au redus, de asemenea, ușor expunerea la toate aceste acțiuni importante din sectorul de tehnologie american, remarcându-se în special faptul că numărul investitorilor care nu au investit sau nu intenționează să investească în Tesla a crescut cu 6%. Doar Meta, Alphabet și Nvidia au înregistrat o creștere marginală a proporției investitorilor care intenționează să își mărească participațiile.

„Cei „7 Magnifici” au impulsionat piețele în ultimii ani, dar ponderea lor excesivă a transformat riscul de concentrare într-o preocupare urgentă. Investitorii individuali își reduc pozițiile, fără a pune la îndoială perspectivele pe termen lung ale companiilor, dar recunoscând că dependența excesivă de câțiva giganți tehnologici expune portofoliile la volatilitate. Schimbarea reflectă o maturitate crescândă: acceptarea diversificării și a disciplinei de risc în detrimentul urmăririi doar a performanței pure”, a declarat analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Modificări de la an la an în sentimentul investitorilor individuali față de Mag 7 la nivel global (T3 2024 vs T3 2025)

image

Modificări de la an la an în sentimentul investitorilor individuali români față de Mag 7 (T3 2024 vs T3 2025)

Dolarul american își păstrează supremația ca moneda de rezervă globală

image
În timp ce la nivel global, investitorii individuali continuă să se pregătească pentru o potențială depreciere pe termen lung a dolarului american, 50% dintre ei ajustându-și sau intenționând să-și ajusteze portofoliile (cifra fiind în creștere față de 48% în trimestrul anterior), majoritatea (83%) au încredere că dolarul american va rămâne moneda de rezervă globală în următorii 10 ani, indiferent dacă dolarul se va deprecia (33%), se va aprecia (22%) sau va rămâne stabil (28%). Doar 7% dintre investitorii individuali cred că dolarul american își va pierde statutul de rezervă globală în următorul deceniu. Dintre aceștia, 25% susțin bitcoin, yuanul chinezesc sau euro, respectiv, urmat de aur (23%) și monedele digitale ale băncilor centrale (16%).

Investitorii români manifestă un interes și mai mare privind aceste evoluții: 54% au efectuat sau intenționează să efectueze ajustări ale portofoliului, iar 89% cred că dolarul își va păstra statutul de monedă de rezervă globală în următorii 10 ani. Dintre aceștia, 23% se așteaptă ca dolarul să se deprecieze, 27% anticipează că se va aprecia, iar 39% cred că va rămâne stabil. Doar 6% anticipează că dolarul își va pierde statutul de moneda de rezervă, în timp ce 27% susțin bitcoinul, 24% favorizează yuanul chinezesc, iar 14% susțin euro ca înlocuitori. În mod remarcabil, 30% dintre investitorii români consideră că monedele digitale ale băncilor centrale sunt cele mai probabile succesoare, o pondere mai mare decât orice alt grup chestionat.

Temerile legate de recesiunea globală se atenuează

Ultimul sondaj eToro Retail Investor Beat relevă că temerile legate de recesiune par a se atenua. Deși economia globală și o potențială recesiune a acesteia rămân principalele amenințări percepute la nivel global de investitorii individuali la adresa portofoliului lor, îngrijorarea a scăzut de la 26% în trimestrul al doilea, revenind la nivelurile înregistrate în urmă cu un an (23%). Inflația rămâne pe locul al doilea, cu 19%.

Pentru investitorii individuali din România, inflația a redevenit principala preocupare (24%), urmată de o potențială recesiune a economiei românești (22%) și de starea economiei globale (19%). Reapariția inflației este rezultatul creșterii reale a prețurilor în economia românească, în urma măsurilor economice luate de guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar.

La nivel global, 14% dintre investitori consideră acum că economia țării lor reprezintă cel mai mare risc pentru portofoliile lor, față de 11% în trimestrul anterior. Investitorii americani sunt cei mai îngrijorați (28%), urmați de români (22%), britanici (20%), australieni (17%) și francezi (15%), în timp ce Polonia, Germania, Spania și Italia rămân sub medie, cu 12% fiecare.

Când ne uităm la România, inflația revine, îngrijorând investitorii care au văzut efectele sale în ultimii ani. România are acum cea mai mare rată anuală a inflației din UE și pare că are dificultăți în a găsi formula potrivită pentru a combate deficitul bugetar în creștere fără a perturba economia. Iar investitorii își exprimă în mod clar această îngrijorare în sondajul nostru”, a concluzionat Maioreanu.

Creșterea TVA din august se reflectă deja în inflație

Creșterea TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025 se reflectă deja în inflație, aceasta majorându-se cu 2,1% față de luna iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Față de luna august a anului trecut, inflația a fost luna trecută de 8,95%, mărfurile nealimentare scumpindu-se cu 10,48%, cele alimentare cu 8,92%, iar serviciile cu 9,85%.

Dintre mărfurile alimentare, în luna august cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete 41,73%, cacao și cafea – 19%, uleiul 11%, laptele de vacă aproape 10%, pâinea 9,45%, carnea de vită 8,85% și carnea de pasăre 8,38%.

În ce privește serviciile, cel mai mult s-au scumpit cele de igienă și cosmetică 19,27%, biletele de tren 18,59%, apa, canal și salubritate -13,21%, serviciile poștale 12,45%.

