Inflația joacă un rol important în consumul de streaming: strategia Netflix pentru creșterea profitului

Netflix este incontestabil numărul unu în sectorul divertismentului, spun analiștii economici, precizând că cele mai recente rezultate arată că măsurile luate de companie au dat roade.

Abonamentul susținut de publicitate la prețuri mai mici și interzicerea partajării conturilor au primit în mod surprinzător reacții pozitive din partea clienților, compania adăugând 8 milioane de abonați noi în ultimul trimestru.

Datorită marjei nete și profitabilității ridicate, Netflix are resursele financiare necesare pentru a continua să investească în conținut și tehnologii noi, cum ar fi inteligența artificială. Aceste atuuri strategice ar putea oferi Netflix avantajul de a rămâne competitiv în 2024 și de a rezista cu succes în fața principalilor săi concurenți - Amazon Prime Video și Disney+, precum și HBO Max, Paramount+, Hulu și Apple.

Modul în care se consumă media s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Dacă în decembrie 2021, streaming-ul reprezenta 27% din totalul media digital din SUA, în timp ce televiziunea prin cablu reprezenta 37%, în iunie 2024 procentele sunt inversate, streaming-ul conducând cu 40%, iar televiziunea prin cablu scăzând la 27% din timpul total petrecut în fața ecranului. De asemenea, numărul gospodăriilor din SUA care au unul sau mai multe abonamente de streaming a crescut constant de la 52% în 2015 la peste 83% anul trecut. Dar streaming-ul nu înseamnă doar Netflix. Youtube este lider pe segment cu 9,9% din timpul total, și are venituri bazate pe publicitate. Netflix este al doilea (8,4%), urmat de Prime Video (3,1%), Hulu (3%) și Disney + (2%), potrivit Nielsen.

Inflația și costul vieții joacă un rol important în preferințele clienților

Inflația și costul vieții joacă, de asemenea, un rol important în preferințele clienților, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu. Potrivit celui mai recent sondaj Digital Media Trends realizat de compania de consultanță Deloitte, oamenii vor echilibra probabil costurile și conținutul cu abonamente susținute de publicitate, și cu contracte și pachete mai avantajoase. Aproximativ 46% dintre gospodăriile din SUA au cel puțin un abonament cu preț redus, susținut de publicitate, iar 57% folosesc un serviciu de streaming gratuit, dar cu reclame. Atunci când au fost întrebați ce este important la un serviciu de streaming, primele trei răspunsuri au fost costul, ușurința în utilizare și varietatea de conținut. Practic, acesta este răspunsul la întrebarea de ce serviciile de streaming au introdus abonamente pe bază de publicitate.

Investitorii înțeleg provocările, dar văd și oportunitățile. Și în acest trimestru Netflix a livrat. Veniturile au crescut cu 17% în al doilea trimestru, determinate în principal de o creștere de 16% de la an la an a numărului mediu de abonamente plătite. Abonamentele care includ publicitate au crescut cu 34% de la un trimestru la altul, iar compania construiește o platformă proprie de publicitate care va fi lansată în 2025. De fapt, 45% din toate abonamentele sunt acum bazate pe publicitate și acest lucru rezolvă două probleme pentru companie, o scădere a costurilor pentru telespectatori și o creștere a veniturilor și a profiturilor pentru companie. Venitul operațional al Netflix în T2 a crescut cu 42% față de aceeași perioada din anul precedent, ajungând la 2,6 miliarde de dolari, iar marja operațională s-a îmbunătățit cu aproape cinci puncte procentuale, ajungând la 27,2%. În ceea ce privește proiecțiile, compania și-a mărit ținta de creștere a veniturilor la 14-15% pentru întregul an. Cu toate acestea, prețul acțiunilor a pierdut aproape 2% după închiderea pieței din cauza faptului că indicatorul free cash flow al companiei a scăzut la 1,213 miliarde de dolari (față de așteptările de 1,6 miliarde de dolari) de la 1,339 miliarde de dolari în T2 al anului trecut.

Per ansamblu, acțiunile Netflix au câștigat 32% în acest an, depășind Disney (7%), Amazon (21%), Paramount (-20%) și Warner Bros. Discovery (-25%). Netflix devine astfel competitor cu "Cei 7 magnifici" în ceea ce privește randamentele. Cu toate acestea, Netflix are o capitalizare de piață mai mică. Tesla, codașul celor 7 magnifici, este de trei ori mai mare.

Netflix este a 19-a cea mai deținută acțiune la nivel global și a 20-a de către investitorii români individuali de pe platforma socială de tranzacționare și investiții eToro la sfârșitul T2 al acestui an.