Și Disney+ se alătură trendului Netflix. De când va fi interzisă partajarea conturilor

Din iunie, Disney+ va interzice împărțirea conturilor, după modelul Netflix, într-un efort de a stimula înscrierile și veniturile.

Disney va începe să limiteze partajarea parolelor din iunie în unele țări, iar din septembrie, măsura se va extinde la nivel global, a transmis directorul general Bob Iger, într-un interviu CNBC de joi, potrivit CNN.

Practic, termenii și condițiile Disney+ și ale celorlalte servicii de streaming Disney interzic explicit clienților să folosească identitatea altcuiva, incluzând numele de utilizator sau parola, dar politica nu a fost aplicată în mod extins.

Un alt serviciu de streaming al companiei, Hulu, limitează împărțirea conturilor din 14 martie.

Netflix a fost serviciul de streaming care a dat acest trend. Interzicerea partajării conturilor le-a adus celor de la Netflix un număr mai mare de abonați. În numai două zile de la intrarea în vigoare a interzicerii, o sută de mii de noi conturi de Netflix au fost create, iar compania a raportat o creștere de peste 100% a înscrierilor față de media anterioară de 60 de zile, la acea vreme, potrivit sursei citate.

Disney speră că printr-o astfel de mișcare să facă platforma Disney+ profitabilă, dar dacă metoda a funcționat în cazul Netflix, asta nu înseamnă că va da roade și în acest caz.

„Netflix este standardul de aur în materie de streaming. Au făcut o treabă fenomenală în multe direcții diferite. De fapt, am o stimă foarte, foarte mare pentru ceea ce au realizat. Dacă am putea realiza doar ceea ce au realizat ei, ar fi minunat", a declarat Bob Iger în cadrul interviului.

Compania anunțase recent că e va alătura trendului.

„Cu siguranță am stabilit că aceasta este o prioritate reală. De fapt, credem că există o oportunitate aici pentru a ne ajuta să ne creștem afacerea”, a declarat Iger anterior.

Și platforma HBO Max a transmis recent că va bloca accesul la conturi de la alte adrese. Din 2025 restricțiile ar urma să fie aplicate la nivel global.

În plus, abonamentele pentru aceste servicii au înregistrat o creștere în ultima perioadă. Un abonament lunar pentru HBO Max este acum disponibil la prețul de 4,99 euro pe lună sau 39,99 euro pe an. În timp ce un abonament pentru Disney+ costă 36,99 lei pe lună sau 369,90 lei pe an.