Inflaţia în zona euro a scăzut la 1,7%. În România preţurile urcaseră cu 8,6% în decembrie. Cum stă Bulgaria

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 1,9% în luna decembrie 2025, potrivit unei estimări preliminare publicate, miercuri, de Eurostat.

Datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a scăzut până la 2,2%, de la un nivel de 2,3%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Încetinirea inflaţiei în zona euro se explică în principal prin preţurile la energie, care au înregistrat un declin accelerat de 4,1% luna trecută, după o scădere de 1,9% în ultima lună a anului trecut.

Estimarea publicată, miercuri, de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană (UE), să fie dată publicităţii în data de 25 februarie.

Potrivit acesteia, Bulgaria, ultima țară care a aderat la zona euro, a avut o inflație estimată la 2,3% în ianuarie 2026.

România, cea mai mare inflație din UE

În luna decembrie 2025, România a avut, din nou, cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%.

Conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%. Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.