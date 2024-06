În ce stadiu sunt lucrările pe A0 București Sud Lot 3

Constructorul grec AKTOR a avansat cu lucrările pe șantierul viitoarei Autostrăzi Sud București A0 Sud Lot 3 în ultima lună.

Segmentul A0 Sud Lot 3 are o lungime totală de 18 km, din care 15,465 km fac parte din Centura Sud, iar 2,5 km din Centura de Nord, despărțite de autostrada A1 spre Pitești. Pe lângă pasajul de peste A1, din zona Ciorogârla, AKTOR mai realizează pe acest segment alte 4 poduri, 6 pasaje (overpass-uri), 46 de podețe, două parcări temporare și două spații de servicii.

„Am asigurat personal Guvernul României că vom fi gata până la sfârșitul lunii august, începutul lui septembrie”, a declarat recent Alexandros Exarchou, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și CEO al Grupului Intrakat, din care face parte constructorul Aktor SA.

Concret, echipa de constructori de la AKTOR a finalizat montarea tronsonului central al nodului rutier peste autostrada A1 de lângă Ciorogârla, care va cântări peste 540 de tone și va necesita 5 tone de vopsea de protecție, la finalizare.

Trecerea peste calea ferată București - Craiova este parțial finalizată, tablierul metalic este montat pe toate trei deschiderile și se fac lucrări premergătoare în vederea pregătirii condițiilor optime de sudură tronsoane, antretoaze și montaj panouri solidarizare tabliere metalice. ⁠La podul CFR se vor monta ultimele grinzi prefabricate din beton în luna Iulie. Gradual cu montarea grinzilor se vor monta predale și turna plăcile de suprabetonare astfel încât la jumătatea lunii August să fie pusă în operă și calea pe pasaj.

Constructorul a progresat și în alte puncte cheie ale segmentului: pasajul peste DJ601 la km 98+272 (Ciorogârla), podul peste râul Ciorogârla la km 99+932 (Ciorogârla), pasajul DC 126 peste autostradă la km 86+791 (Clinceni), și alte patru astfel de pasaje peste drumuri județene sau elemente de infrastructură de utilități (conducta gaz, magistrale de fibră optică pentru telecomunicații). ⁠

Cele 11 structuri (poduri și overpass-uri) sunt realizate în proporție de 70%.

Pe lângă elementele menționate mai sus, în prezent, AKTOR a început o serie de lucrări, pe care se va concentra, în paralel, în următoarea perioadă:

• Stratul de BSC este realizat în proporție de 60%. Vor continua lucrările pentru așternerea balastului stabilizat.

• ⁠Constructorul a turnat deja aproximativ 20.000 tone de asfalt, din totalul de 125.000 de tone, și va continua turnarea în ritm susținut.

• De asemenea, AKTOR a început lucrările pentru iluminat și ITS (Intelligent Transportation Systems), adică instalarea unor sisteme tehnologice care au scopul de a îmbunătăți siguranța, eficiența și gestionarea traficului, precum: sisteme de monitorizare a traficului, sisteme de informare pentru șoferi, sisteme de alertă și gestionare pentru incidente, etc. La sfârșitul lunii Iunie vor începe lucrările montaj pentru gardurile de siguranță, panourile fonoabsorbante și fundațiile pentru ITS și marcaje verticale.

Puteți urmări aici progresul de la jumătatea lunii mai 2024.

Pe lângă tronsonul A0 Sud București Lotul 3, al cărui termen limită este începutul lunii septembrie, AKTOR lucrează non-stop la finalizarea viitoarei linii de cale ferată Braşov-Simeria, parte a Coridorului Rin-Dunăre, tronsonul Braşov - Sighișoara, subsecțiunea 2: Apața-Cața, care implică săparea celor mai lungi tuneluri gemene din sistemul feroviar al României.

AKTOR Construction este membru al Grupului Intrakat, lider în industrie în sectoarele Greciei construcții, infrastructură, concesiuni/parteneriate public-private (PPP), surse regenerabile de energie (SRE), stocare de energie, dezvoltare imobiliară, proiecte de mediu și tehnologii digitale, cu o prezență semnificativă în Europa de Sud-Est, listată la Bursa de Valori din Atena din 2001.