Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Ieftinire nouă la pompele de motorină: Prețul scade sub pragul de 9 lei în mai multe stații de alimentare din țară

Prețurile motorinei au scăzut din nou sâmbătă, unele benzinării afișând prețuri sub 9 lei pe litru pentru motorina standard. Prețurile rămân totuși mari față de cele practicate înainte de izbucnirea războiului din Iran.

Şoferii care alimentează cu benzină plătesc 8,17 lei pentru un litru în timp ce motorina cea mai ieftin costă 8,93 lei, potrivit TVR.

Prima ieftinire a carburanţilor a avut loc pe 7 aprilie, atunci cand a fost aplicată reducerea stabilită de Guvern, de 36 de bani. De atunci preţul motorinei si benzinei standard a scăzut cu peste 1 leu.

Vineri, potrivit informaţiilor oficiale, preţurile motorinei standard erau: Petrom – 9,28 lei/litru, Socar – 9,34 lei/litru, Lukoil, Rompetrol și Mol – 9,37 lei/litru.

Joi, acestea erau cu maximum 35 de bani mai scumpe, în unele benzinării, după cum urmează: Petrom - 9,28 lei/litru, Lukoil - 9,63 lei/litru, Rompetrol - 9,64 lei/litru, Mol - 9,67 lei/litru, Socar - 9,69 lei/litru.

În ce privește motorina premium, vineri prețurile stagnaseră la Petrom și OMV și scăzuseră cu maximum 31 de bani la unele benzinării. Astfel, prețurile motorinei premium de vineri erau: Petrom 10,05 lei/litru, OMV 10,19 lei/litru, Rompetrol 10,19 lei/litru, Lukoil 10,19 lei/litru, Mol 10,24 lei/litru.

Joi, prețurile motorinei premium erau: Petrom 10,05 lei/litru, OMV 10,19 lei/litru, Rompetrol 10,29 lei/litru, Lukoil 10,45 lei/litru, Mol 10,54 lei/litru.

Spre comparație, în urmă cu o lună, benzinăriile Petrom vindeau motorina cu 9,08 – 9,11 lei/litru, Lukoil cu 9,13 – 9,14 lei/litru, Mol cu 9,02- 9,05 lei/litru, Socar cu 9,09 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,16 – 9,19 lei/litru, iar OMV Petrom – preț unic de 9,24 lei/litru la toate benzinăriile din București.

Astfel, în ciuda ieftinirilor, prețul motorinei standard față de ziua precedentă celei în care a început războiul din Iran este cu 1,03 - 1,44 lei/litru mai mare (pe 27 februarie prețul mediu al motorinei standard vândută în România era de 8,25 lei/litru).

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră.

Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă a fost redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

