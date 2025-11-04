search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Haos la sucursalele Intesa Sanpaolo Bank: Clienții nu-și pot încasa salariile, iar antreprenorii nu pot face plăți

Publicat:

Problemele grave înregistrate în ultimele zile la nivelul sistemului de plăți ale Intesa Sanpaolo Bank persistă și marți, în ciuda asigurărilor date de bancă privind finalizarea tranziției cardurilor First Bank către Intesa Sanpaolo.

Sediul Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo a preluat First Bank

„Au preluat First Bank și au închis aplicația, care mergea perfect. De joi până duminică nu a mers nimic. De azi trebuia să folosești noile sisteme ale Intesa. Dar, surpriză: ca să te loghezi îți cere un cod QR care nu poate fi scanat pentru că îți cere un key.

Iar call centerul nu merge. Pur și simplu îți inchide telefonul…

Aaa, iar la sucursale e lumea gramadă, tămbălău, oameni cu nervii întinși, unii au rate de plătit, alții au firme, alții vor să își scoată bani să aibă ce mânca până își repară banca prostiile…

Luni nu funcționa nici aplicația, nici cardul, nici call centerul, iar angajații din sucursale nu pot activa cardurile fără PIN-uri. Care PIN-uri nu au fost trimise cu tot cu card...”, a scris un internaut.

Probleme au fost confirmate de un altul: „Am fost azi (marți - n. red.) la sucursală să văd ce pot rezolva. A trebuit să mă duc la eisă instalez aplicația, pentru că codul QR de pe site nu se scana. 

Era o mulțime de lume nervoasă, pentru că au făcut totul foarte complicat. Nu au trimis codurile PIN în plicul cu carduri, așa cum fac alte bănci, trebuie să trimiți un SMS ca sa-l trimită. Mie mi-au trimis același PIN pentru cele două carduri pe care le am.

La persoane juridice e și mai rău. Erau oameni care se plângeau că au de făcut plăți și nu pot. Au de plătit salarii!”.

„Sunt clientă First Bank și înainte Piraeus Bank. Din nefericire ați preluat First Bank. Nu se poate să mă loghez (ca și client First bank) la internet banking întrucât dvs nu trimiteți sms-ul.

La numerele de telefon 0372 712 194 și 0800 800 888 nu ești transferată la un operator. Se tot repeta că timpul de așteptare este de 15 minute și "te rugăm să aștepți" și în zadar. După 10 min se spune "please call again later" și se închide.

Nu am avut nici o problemă cu First Bank, inclusiv la preluarea Piraeus Bank ( a cărei clientă am fost). E inadmisibil cum este customer service la dvs.

Și inadmisibil că nu vă merge aplicația pt logare. Și e inadmisibil că nu răspundeți la telefon”, a scris un altul.

Amintim că, la 14 octombrie, Intesa Sanpaolo a nunțat preluarea First Bank și demararea unor operațiuni, etapizate, de preluare a clienților First Bank.

Etapele de tranziție

Începând cu data de 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții care nu au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil, conform informațiilor primite prin intermediul notificărilor transmise individual.

• Noile carduri de debit vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025;

• Noile carduri de credit vor deveni funcționale începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Cardurile emise de First Bank pot fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și costuri, și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Harta completă a rețelei de bancomate este disponibilă aici: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/branch-locator.html.

30 octombrie 2025: ultima zi de operare în sistemul First Bank

• Este ultima zi în care clienții pot utiliza produsele și serviciile First Bank;

• Aplicația de Internet Banking First Bank va fi disponibilă până la ora 20:00.

După această dată, instrucțiunile de Direct Debit cu scadență ulterioară datei de 30 octombrie 2025 nu vor mai putea fi onorate.

Clienții sunt sfătuiți să: efectueze toate plățile planificate până la această dată, să își achite eventualele obligații restante și să comunice din timp noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor și partenerilor comerciali, astfel încât plățile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025. Noile conturi IBAN pot fi aflate și accesând acest link: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html

3 noiembrie 2025: finalizarea procesului de migrare

• Conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România.

• Clienții vor avea acces integral la fondurile proprii, inclusiv prin noul serviciu de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

