Generația Z câștigă mai mult decât orice generație anterioară, dar au și cele mai mari cheltuieli

Numărul celor din Generația Z care lucrează cu normă întreagă este pe cale să depășească numărul celor din generația baby-boomers, cei născuți între 1945 și 1964, ale căror cariere se încheie.

Doar în SUA există la acest moment peste 6.000 de directori executivi și 1.000 de politicieni din generația Z, potrivit datelor consultate de The Economist.

Generația care a precedat Generația Z: milenialii, care s-au născut între 1981 și 1996, au intrat pe piața muncii într-un moment în care lumea se clătina în urma crizei financiare globale din 2007-2009, în timpul căreia tinerii au suferit în mod disproporționat. În 2012-2014, mai mult de jumătate dintre tinerii spanioli care își doreau un loc de muncă nu au putut găsi unul. În Grecia, rata șomajului în rândul tinerilor a fost și mai mare.

Cei din generația Z care au părăsit sistemul de învățământ se confruntă cu circumstanțe foarte diferite. Șomajul în rândul tinerilor din lumea bogată - aproximativ 13% - nu a mai fost atât de scăzut din 1991. În Grecia, rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut la jumătate față de nivelul maxim.

Mulți au ales să studieze materii care îi ajută să își găsească un loc de muncă. În Marea Britanie și în America, cei din generația Z evită științele umaniste și se orientează spre domenii mai evident utile, cum ar fi economia și ingineria. Calificările profesionale sunt, de asemenea, din ce în ce mai populare. Tinerii beneficiază apoi de piețe ale muncii restrânse.

În America, creșterea salariului orar în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani a atins recent 13% de la an la an, comparativ cu 6% pentru lucrătorii cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani. Aceasta a fost cea mai mare „primă pentru tineri” de când există date fiabile.

În Marea Britanie, unde remunerarea tinerilor este măsurată în mod diferit, salariul mediu orar al persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani a crescut cu un uimitor 15% anul trecut, depășind cu o marjă neobișnuit de mare creșterile salariale în rândul altor grupe de vârstă. În Noua Zeelandă, salariul mediu orar al persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani a crescut cu 10%, față de o medie de 6% pentru restul angajaților.

Milenialii au avut o situație ceva mai bună decât generația X - cei născuți între 1965 și 1980 - când aveau aceeași vârstă. Cu toate acestea, cei din generația Zoomers sunt mult mai bine situați decât erau milenialii la aceeași vârstă. Un membru al generației Z tipic, în vârstă de 25 de ani, are un venit anual al gospodăriei de peste 40.000 de dolari, cu peste 50% peste baby-boomeri la aceeași vârstă.

Salariile sunt mai mari, dar și costul vieții a crescut vertiginos

Unii membri ai Generației Z contestă acest fapt, susținând că veniturile mai mari sunt un miraj, deoarece în acest calcul nu se ține cont de costul exploziv al studiilor și al locuințelor.

La urma urmei, prețurile globale ale locuințelor sunt aproape de maximele istorice, iar absolvenții au mai multe datorii decât înainte. În realitate, însă, generația Z se descurcă pentru că câștigă foarte mult. În 2022, americanii sub 25 de ani au cheltuit 43% din venitul lor după impozitare pentru locuințe și educație, inclusiv dobânzile la datoriile de la facultate - ușor sub media pentru tinerii sub 25 de ani din 1989 până în 2019. Susținute de veniturile ridicate, ratele de proprietate a locuințelor ale americanilor din generația Z sunt mai mari decât cele ale milenialilor la aceeași vârstă (chiar dacă sunt mai mici decât cele ale generațiilor anterioare).

Ce înseamnă această bunăstare? Se poate părea că milenialii au crescut cu gândul că un loc de muncă este un privilegiu și au acționat în consecință. Sunt supuși șefilor și dornici să facă pe plac. Tinerii din generația Z, în schimb, au crescut crezând că un loc de muncă este, în esență, un drept, ceea ce înseamnă că au o atitudine diferită față de muncă. Anul trecut, cei din Generația Z se lăudau cu „quiet quitting” (demisia silențioasă n.r.), în care depuneau doar suficient efort pentru a nu fi concediați. Alții vorbesc despre „minimul minim de luni”. Arhetipul „girlboss”, care caută să smulgă controlul corporativ de la bărbații dominatori, este pe placul femeilor mileniului. Cele din generația Z sunt mai predispuse să discute ideea de a fi „fete melc”, care iau lucrurile încet și dau prioritate îngrijirii de sine.

Datele susțin aceste teorii, propagate și prin imagini virale pe internet. În 2022, americanii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au petrecut cu 25% mai puțin timp pentru „muncă și activități legate de muncă” decât în 2007. O nouă lucrare publicată de FMI analizează numărul de ore pe care oamenii spun că și-ar dori să lucreze. Nu cu mult timp în urmă, tinerii își doreau să muncească mult mai mult decât persoanele mai în vârstă. Acum vor să lucreze mai puțin. Potrivit analizei realizate de Jean Twenge de la Universitatea de Stat din San Diego, ponderea elevilor americani de clasa a 12-a, cu vârste de 17 sau 18 ani, care consideră că munca este o „parte centrală a vieții” a scăzut brusc.

Cât va dura avantajul economic al Generației Z?

O recesiune i-ar lovi mai puternic pe tineri decât pe alții, așa cum se întâmplă întotdeauna în cazul recesiunilor. Inteligența artificială ar putea destabiliza economia globală, chiar dacă, în timp, tinerii ar putea fi mai bine plasați pentru a beneficia de această perturbare.