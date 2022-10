Florin Spătaru, la ROMAERO: Voi supraveghea personal calendarul de îndeplinire a Planului de Reorganizare

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a transmis, luni seara, că a efectuat o vizită la ROMAERO, după ce Autoritatea Aeronautică Civilă Română a ridicat suspendarea organizației de întreținere și a aprobat repunerea în drepturi a privilegiilor ROMAERO.

„Am ales să merg personal la ROMAERO pentru a lua pulsul activităţii companiei după ce am primit vestea că Autoritatea Aeronautică Civilă Română a ridicat suspendarea organizaţiei de întreţinere şi a aprobat repunerea în drepturi a privilegiilor ROMAERO. Nu am fost întâmplător să discut cu managementul acestei companii, ci pentru că nu voi mai tolera nicio zi de „stat degeaba" în detrimentul ROMAERO”, a scris, luni seară, pe pagina sa de Facebook, Florin Spătaru.

Oficialul susține că va supraveghea personal calendarul de îndeplinire a Planului de Reorganizare a companiei din subordinea Ministerului, pe care l-a iniţiat şi aprobat în Guvern.

„Le-am explicat directorilor că voi supraveghea personal calendarul de îndeplinire a Planului de Reorganizare a companiei din subordinea Ministerului, pe care l-am inițiat şi aprobat în Guvern. Totodată, am cerut ca săptămâna aceasta să-mi fie aduse la cunoştinţă situaţia tuturor contractelor în derulare la ROMAERO. Vreau să-i asigur pe toţi cei care şi-au exprimat diverse opinii în legătură cu ,,destinul" ROMAERO că societatea îşi va continua activitatea în subordinea Ministerului Economiei, cel puţin cât timp voi fi ministru”, a mai transmis Florin Spătaru.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a anunţat, la jumătatea lunii octombrie, că a verificat, conform reglementărilor legale, modul în care sunt respectate normele în ceea ce priveşte întreţinerea aeronavelor, realizată de către toate organizaţiile de întreţinere autorizate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română;

„În cazul ROMAERO, AACR subliniază că, organizaţia nu poate pune în pericol siguranţa aviaţiei civile întrucât, activitatea de întreţinere a aeronavelor este suspendată. Mentionăm că, toate activităţile de întreţinere au fost efectuate conform cerinţelor producătorului aeronavelor, însă din cauza faptului că ROMAERO nu are personal suficient la departamentul de calitate (care să verifice modul în care a fost făcută întreţinerea), AACR a luat măsura suspendării certificatului care permitea efectuarea unor astfel de lucrări”, anunţa, în 15 octombrie, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Autoritatea Aeronautică Civilă Română.