Filmul „Barbie” a adus 80 de milioane de lire sterline la bugetul de stat al Marii Britanii

Compania mamă a filmului Barbie, Warner Bros., a susținut, că filmul a stimulat în mod direct economia britanică cu peste 80 de milioane de lire sterline și a creat 685 de locuri de muncă.

Industria britanică a filmului și a televiziunii de lux face obiectul unei anchete a unei comisii parlamentare, căreia i s-a cerut „să investigheze ce trebuie făcut pentru a menține și a îmbunătăți Marea Britanie ca destinație globală pentru producție și cum poate fi cel mai bine sprijinit sectorul producției independente de film”. Studioul hollywoodian a fost una dintre numeroasele organizații care au depus mărturii scrise în fața comisiei, transmite The Guardian.

Barbie, care a fost filmat aproape în întregime în Marea Britanie, la Leavesden Studios din Hertfordshire, a fost numit de Warner Bros. ca „cea mai de succes lansare cinematografică din toate timpurile” în prezentarea sa. „În timpul producției sale în Marea Britanie, a creat 685 de locuri de muncă, a implicat peste 6.000 de figuranți, a sprijinit 754 de întreprinderi locale și a plătit peste 40 de milioane de lire sterline în salarii locale”, se arată în declarație. „A contribuit cu peste 80 de milioane de lire sterline în cheltuieli directe pentru economia locală”.

În cadrul unei asocieri în vederea construirii unui studio de film cu 20 de etaje în Sunderland, Fulwell 73, o companie de producție deținută parțial de James Corden, a declarat că Marea Britanie se confruntă cu „o lipsă de spațiu pentru studiouri și un deficit de competențe care amenință creșterea sa viitoare” și că piața televiziunii de lux „ar putea fi o poveste de succes în valoare de 10 miliarde de lire sterline în Marea Britanie în următorii câțiva ani, sau ar putea să scadă rapid pe măsură ce concurenții noștri își îmbunătățesc oferta - ceea ce facem acum va determina drumul pe care vom merge”.

Cu toate acestea, voci din sectorul independent au fost mai puțin optimiste. Producătorul proeminent Michael Kuhn, printre ale cărui credite se numără The Duchess, Suite Française și Florence Foster Jenkins, a declarat că „sectorul de exploatare este într-o spirală a morții din cauza deciziei strategice a studiourilor de a favoriza streamingul în detrimentul intereselor de lansare în cinematografe” și că „sectorul filmului independent este aproape mort” în Marea Britanie.

Este „incredibil de greu” să fii un producător independent în Marea Britanie, potrivit lui Mike Goodridge, un alt producător care a produs filme precum Love & Friendship, The Florida Project și The Triangle of Sadness. „În loc să dezvolte o industrie națională puternică, guvernul nostru a încurajat în mod istoric producțiile americane să filmeze în Marea Britanie și să angajeze tehnicienii, actorii și artizanii noștri”.

„Producătorii britanici au nevoie de ajutor... Dau din cap cu tristețe că toate talentele noastre lucrează la filme și seriale americane și că bogata și minunata noastră tradiție cinematografică britanică se prăbușește atât de vizibil pe scena mondială”, a mai adăugat Mike Goodridge.