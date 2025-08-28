Europa preia conducerea în încrederea privind fuziunile și achizițiile, depășind America de Nord

search
După un început promițător al anului 2025, sentimentul global privind fuziunile și achizițiile a scăzut — dar Europa se dovedește a fi o excepție pozitivă. Cel mai recent raport Mid-2025 M&A Insights al Boston Consulting Group (BCG) relevă o revenire fragmentată a încrederii investitorilor la nivel global, cu Europa depășind în mod neașteptat America de Nord în M&A Sentiment Index pentru prima dată în ultimii doi ani.

Doi bărbați își strâng mâna, sugerând înțelegere, acord între părți
Europa preia conducerea în încrederea privind fuziunile și achizițiile

Pe baza datelor BCG, raportul constată că, deși sentimentul global general rămâne cu 37 de puncte sub media pe termen lung, încrederea investitorilor europeni a ajuns la 85 — cel mai ridicat nivel dintre toate regiunile majore, semnalând un apetit reînnoit al investitorilor în contextul peisajului geopolitic și macroeconomic în schimbare.

„Este un moment de recalibrare. Entuziasmul de la începutul anului s-a estompat, iar ceea ce vedem acum este o piață globală de M&A care se confruntă cu incertitudini”, a declarat , Jens Kengelbach, Managing Director și Senior Partner, M&A Global Leader. „Dar Europa se remarcă — nu pentru că ar fi într-un boom, ci pentru că devine un refugiu sigur.”

Cu toate acestea, în pofida sentimentului ridicat, activitatea reală de M&A din Europa este mai temperată. În prima jumătate a anului 2025, regiunea a înregistrat tranzacții în valoare de 201 miliarde USD — o scădere de 14% față de a doua jumătate a lui 2024. Discrepanța dintre creșterea sentimentului și reducerea activității sugerează mai degrabă o acumulare de potențial decât o execuție imediată. Prin contrast, valoarea tranzacțiilor din Americi a crescut cu 23%, ajungând la 724 miliarde USD și reprezentând 62% din volumul global. Între timp, Asia-Pacific continuă să fie afectată, cu o scădere de 43% a valorii tranzacțiilor, până la 155 miliarde USD, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente și al incertitudinilor legate de politicile economice.

Investitorii europeni sunt deosebit de activi

Scorul ridicat al Europei este susținut de activitate notabilă în sectorul serviciilor financiare și al asigurărilor. Tranzacții precum oferta Banca Monte dei Paschi pentru Mediobanca și achiziția Baloise de către Helvetia ilustrează dinamismul sectorial, chiar și în condiții de incertitudine mai largă a pieței.

Stabilitatea relativă a Europei — în special în comparație cu volatilitatea de politică și reglementare din SUA — a poziționat regiunea ca destinație tot mai atractivă pentru capitalul internațional.

Potrivit datelor BCG, investitorii europeni sunt deosebit de activi în industrii unde consolidarea aduce avantaje strategice, precum sectorul bancar și cel al asigurărilor.

La nivel global, activitatea M&A a totalizat 1,1 trilioane USD în perioada ianuarie–iunie, în scădere cu aproximativ 2% față de cele șase luni anterioare. Deși numărul tranzacțiilor mari (peste 500 milioane USD) rămâne sub media pe termen lung de 60–80 pe lună, numărul mega-tranzacțiilor (peste 10 miliarde USD) s-a menținut la 24 — neschimbat față de a doua jumătate a lui 2024.

Trei tranzacții au ieșit în evidență:

  • achiziția propusă de Rasner Media a activelor TikTok din SUA pentru 47,4 miliarde USD,
  • oferta Toyota Motor de 46,6 miliarde USD pentru Toyota Industries,
  • oferta Sycamore Partners de 43,7 miliarde USD pentru a prelua Walgreens Boots Alliance.

Activitatea fondurilor de private equity a crescut, impulsionată de presiunea de a investi capital. Totuși, finanțarea pentru startup-urile din etapele timpurii și avansate — în special în afara domeniului AI — rămâne slabă.

În vremuri volatile, experiența face diferența. Potrivit unei analize BCG pe 30 de ani, cumpărătorii în serie generează aproape dublu valoare în perioade de incertitudine ridicată comparativ cu piețele stabile. În schimb, cei aflați la prima tranzacție sunt mai predispuși să distrugă valoare în condiții de volatilitate.

Această perspectivă este cu atât mai relevantă acum, în contextul șocurilor precum anunțurile de tarife comerciale ale SUA din aprilie 2025, schimbările continue de reglementare la nivel global și realocările de capital. Datele sugerează și că jucătorii experimentați se adaptează mai rapid — preferând structuri flexibile, precum joint venture-uri și earn-out-uri, pentru a reduce riscul și a naviga complexitatea tranzacțiilor transfrontaliere.

Deși cifrele generale nu indică o revenire puternică, există motive pentru un optimism moderat. Sectorul industrial a înregistrat o creștere de 62% a valorii tranzacțiilor, urmat de energie (+54%) și sănătate (+23%) — sectoare sprijinite de tendințe structurale precum relocalizarea producției, decarbonizarea și îmbătrânirea populației.

Sectoarele de consum și materiale au înregistrat scăderi de aproape 50%

La polul opus, sectoarele de consum și materiale au înregistrat scăderi de aproape 50% ale valorii tranzacțiilor, indicând zone unde prudența investitorilor domină în continuare.

Activitatea IPO a început, de asemenea, puternic în prima parte a lui 2025, dar a încetinit în al doilea trimestru, pe fondul volatilității crescute. Totuși, pipeline-ul rămâne consistent, ceea ce sugerează că o calmare a pieței ar putea declanșa o revenire.

Ascensiunea neașteptată a Europei în încrederea investitorilor arată unde ar putea fi oportunitățile — chiar dacă execuția efectivă întârzie.

Pentru investitori și lideri de corporații, mesajul este clar: încrederea poate fi limitată, dar pentru cei cu claritate strategică și disciplină, a doua jumătate a lui 2025 ar putea oferi o fereastră importantă de acțiune.

Economie

