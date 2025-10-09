Doi români au adus un brand german de home & deco în România. Primul magazin a fost deja deschis

Un brand german de home & deco a deschis primul magazin în România și a planificat inaugurarea altor patru în următorii 4 ani, a informat joi compania, precizând că va aduce o explozie de culoare și concepte variate, inclusiv obiecte sezoniere.

Brandul german de home & deco Butlers a intrat de oficial pe piața din România, prin deschiderea primului magazin în Mega Mall București, care se întinde pe o suprafață de 197 mp. Franciza aparține antreprenorilor Alexandru Balaci și Paul Dumitrescu, care dețin drepturile exclusive pentru România până în 2035 și care își propun dezvoltarea unei rețele de cinci magazine la nivel național până în 2029.

Fondat în 1999, Butlers este prezent astăzi în peste 12 țări, cu o rețea de peste 130 de magazine și o comunitate extinsă de clienți pasionați de design european. Portofoliul include produse pentru decorarea casei, obiecte tematice, accesorii, mici piese de mobilier și idei de cadouri, toate dezvoltate sub principiile calității, funcționalității și sustenabilității.

După inaugurarea magazinului, compania va continua expansiunea în marile centre urbane, cu o nouă unitate planificată pentru anul 2026. Butlers România va integra, de asemenea, un sistem complet de vânzări omnichannel, incluzând servicii de click&collect și shop&ship, care să integreze eficient experiența de shopping între magazinul fizic și online. Website-ul se va lansa la 1 noiembrie, iar, din ianuare, clienții vor putea cumpăra inclusiv mobilă cu pre-comandă.

Parteneriat strategic și know-how german

Butlers România beneficiază de sprijinul direct al echipei internaționale din Germania în toate etapele implementării – de la alegerea locațiilor și amenajarea magazinelor, până la selecția colecțiilor.

Fondat în 1999 în Köln, Germania, Butlers este unul dintre liderii europeni în segmentul home & living, cu o rețea de peste 130 de magazine în 12 țări. Brandul se remarcă prin colecțiile sale sezoniere, designul integrat și angajamentul pentru sustenabilitate și calitate.

Cine sunt cei doi fondatori Butlers România

Paul Dumitrescu și-a construit cariera în Germania, în consultanță tehnologică și dezvoltare software pentru bănci majore. Absolvent al ASE, și-a urmat instinctul antreprenorial.

Alexandru Balaci, absolvent EMBA WU Viena și Aspen Young Leaders, are peste 20 de ani de experiență în antreprenoriat, societatea civilă și mediul corporativ, activând atât în companii globale, cât și în inițiative start-up din industrii variate, de la retail și bunuri de larg consum la tehnologie financiară.