Altex România preia o creanță de 4,6 milioane de euro asupra Vivre Deco

Altex România a preluat o creanță de la Banca Transilvania asupra companiei, Vivre Deco, companie românească de mobilier și decorațiuni interioare ce se află în procedură de insolvență.

Valoarea totală a creanțelor preluate este de 4,6 milioane de euro. Prin preluarea acestui contract, Altex România devine creditor garantat în procedura de insolvență a Vivre Deco.

Prin semnarea contractului de cesiune de creanță, contractul de împrumut al companiei Vivre Deco, împreună cu garanțiile aferente, au fost transferate legal către Altex România. Retailerul electro-IT intenționează să investească în companie și să ajute la redresarea business-ului vivre.ro.

“Putem ajuta la ieșirea din insolvență a companiei, având o abordare pro business, în măsura în care actualul management își dorește acest lucru. Acest context în care ne aflăm ar putea însemna o relansare a brandului Vivre pe piață. Suntem deschiși și flexibili dar mai ales suntem interesați să identificăm cele mai bune soluții, coerente cu obiectivele strategice și financiare ale companiei.”, declară Dan Ostahie, CEO și fondatorul Altex România.

Această achiziție reprezintă un interes complementar pentru compania Altex România, de a dezvolta un marketplace de mobilier. Compania și-a extins activitatea în ultimii ani către noi categorii de produse, inclusiv mobilier, bricolaj, produse auto, jucării, băuturi și produse sanitare.

Vivre Deco este cunoscută pentru vânzarea de mobilier și decorațiuni la prețuri accesibile prin intermediul platformei online vivre.ro, dar care a întâmpinat dificultăți financiare, inclusiv creșterea datoriilor și scăderea vânzărilor, ceea ce a dus la insolvență.

In februarie, Vivre Deco a informat detinatorii de obligatiuni (tranzactionate sub simbolurile VIV25E si VIV26E) ca Societatea a depus la Tribunalul Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila cererea de intrare in procedura de insolventa in cadrul dosarului 5218/3/2023.

Vivre Deco a anunțat, in septembrie, inițierea procedurilor de concordat preventiv ca măsură pentru protejarea și redresarea business-ului, insa aceasta nu a intrunit sustinerea necesara.

Compania anunta ca, în 2020, Vivre Deco înregistra o creștere conjuncturală record de 52% a cifrei de afaceri, care a stat la baza unor planuri pentru expansiunea business-ului, însă în 2021, odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, de 18% în 2021 și de 45% în primul semestru din 2022.

Vivre Deco este deținută în proporție de 51,81% de Neogen SA, alături de Advisory Delta SRL (43,37%) și Nagy Vajda Andras Peter (4,82%).