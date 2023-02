Comisia Europeană va sprijini fermierii afectaţi de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a spus ministrul Agriculturii Petrea Daea, precizând că în România au intrat aproape 3 milioane de tone.

"Acest conflict de la graniţa României a schimbat multe lucruri. Din nefericire, toate-n rău, dar nu ne aşteptam ca în domeniul agriculturii să avem şi motive de îngrijorare. De aceea, la şedinţa Consiliului de Miniştri din data de 30 ianuarie, împreună cu cinci state, cu cinci miniştri din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia şi iată şi noi, am prezentat o informare care detalia situaţia existentă în ţările aflate în proximitatea conflictului şi am ajuns cu toţii la concluzia că este nevoie să se intervină din partea Comisiei Europene cu instrumentele necesare, în aşa fel încât să-i susţină pe fermieri afectaţi. Sunt fermieri afectaţi din cauza faptului că, pe de o parte, n-au putut să-şi exporte cantităţile de produse pe care le-au obţinut, ştiindu-se că în bazinul Mării Negre sunt trei ţări importante din punct de vedere al exportului şi anume Rusia, Ucraina şi România", a precizat Daea.

Pe de altă parte, ministrul a explicat că din cauza conflictului din Ucraina au fost blocate căile de comercializare, iar cereale au rămas în ţară, în timp ce aproape 3 milioane de tone de cereale au ajuns în România, la preţuri mult mai mici, afectând astfel fermierii autohtoni.

"Au apărut aceste culoare de solidaritate, necesare zic eu, care au permis, pe de o parte, tranzitarea produselor pe teritoriul României, dar în acelaşi timp şi descărcarea unor cantităţi importante în România, datorită faptului că preţurile au fost convenabile pentru cumpărători. Această cantitate se ridică din evidenţele noastre şi ale Comisiei Europene, la aproape 3 milioane de tone de cereale şi plante oleaginoase. Şi din acest punct de vedere intervenţia pe care noi am solicitat-o devine necesară", a subliniat şeful MADR.

Petre Daea a transmis că a găsit înţelegere la CE precum şi din partea comisarului european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, faţă de situaţia în care se află ţările care se află în proximitatea conflictului.

"Spre bucuria noastră şi în acelaşi timp spre aprecierea pe care am avut-o şi o avem faţă de dialogul acesta al Consiliului cu reprezentanţii Comisiei Europene, respectiv cu comisarul, în acest dialog am putut vedea înţelegere, am putut vedea apropierea comisarului faţă de situaţia în care se află ţările de care vă spuneam şi care se află în proximitatea conflictului. Comisarul, prin intervenţia domniei sale, a spus clar că este nevoie să intervină pentru fermierii din aceste ţări. Aşteptăm răspunsul concret şi sunt convins că el nu va întârzia să apară", a adăugat el.

Importurile masive de cereale ucrainene lovesc în fermierii români

Importurile masive de produse agricole ucrainene au un impact negativ dovedit asupra fermierilor români, care se confruntă cu prețuri scăzute și o concurență neloială pe piață, au informat fermierii.

„Clubul Fermierilor Români salută inițiativa ministrului agriculturii, dl. Petre DAEA, de a ridica problema importurilor de produse agricole ucrainene care afectează piața UE și, în special pe cea din România, în cadrul Consiliului Miniștrilor Agriculturii (AGRI-FISH) din 30 ianuarie, de la Bruxelles.

Șase țări est-europene au susținut demersul (România, Polinia, Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia) și au solicitat Comisiei Europene soluții pentru a compensa fermierii pentru pierderile suferite și a putea astfel demara campania agricolă de primăvară. Comisarul European pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat în conferința de presă că își asumă să revină în fața Comisiei Europene și a Consiliului cu propuneri concrete pentru activarea mecanismului de compnsare din Fondul de Criză pentru Agricultură al UE”, au informat joi fermierii.

Potrivit acestora, importurile masive de produse agricole ucrainene au un impact negativ dovedit asupra fermierilor români, care se confruntă cu prețuri scăzute și o concurență neloială pe piață.

Astfel, cu importuri de porumb, grâu, floarea-soarelui și rapiță din Ucraina care au totalizat în 2022 circa 3 milioane tone și la prețuri mai mici cu 40-100 euro/tonă, fermierii români nu au mai putut să-și comercializeze produsele, care sunt stocate și determină costuri suplimentare, iar în lipsa vânzării produselor, înregistrează dificultăți mari în finanțarea continuării activității agricole.

„Prin urmare, este esențial să se ia măsuri urgente pentru a proteja agricultorii români și pentru a asigura o piață corectă și echitabilă pentru produsele lor. România, ca principal exportator de cereale din bazinul Mării Negre al UE, a fost afectată puternic de conflictul din Ucraina, care a dus la schimbări semnificative în comerțul cu cereale și a permis ca volume importante de mărfuri să intre în țară fără controale fitosanitare”, susțin fermierii.

România s-a transformat astfel din exportator în importator

În anul 2022 față de anul 2021 s-au înregistrat următoarele importuri de cereale și plante tehnice din Ucraina: 1.020 mii tone porumb, 640 mii tone grâu, 650 mii tone floarea soarelui și 370 mii tone rapiță.

România s-a transformat astfel din exportator în importator de produse agroalimentare. Exporturile românești au fost extrem de reduse, grâul fiind la nivelul de 2,1 mil. tone, porumbul la nivelul de 0,38 mil. tone, rapița și semințele de floarea-soarelui la 0,1 mil. tone fiecare dintre ele.

Clubul Fermierilor Români a fost în strânsă colaborare cu autoritățile pe acest subiect și a susținut poziția Ministerului Agriculturii în luarea de măsuri pentru a proteja fermierii români.

Este important să se ia în considerare interesele agricultorilor și să se garanteze o piață echitabilă pentru produsele lor.

„Noi credem că este necesară o mai bună protecție a producătorilor interni, prin reintroducerea controlului fitosanitar aleator la frontieră, care să evite introducerea de boli și dăunători noi în România și menținerea unui mediu de afaceri stabil și previzibil pentru fermierii români. Am lucrat împreună cu Ministerul Agriculturii la elaborarea unor propuneri de măsuri de urgență pe care Comisia Europeană să le pună în aplicare. Fermierii au nevoie de sprijin pentru a-și putea continua activitatea”, a declarat Florian Ciolacu, Director Executiv al Clubului Fermierilor Români.